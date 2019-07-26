金融先蹲後跳機率高 保險空間大 企金得等機會

分享 facebook 【作者／黃國偉】

美國今年Q2財報在7月中旬陸續揭露，照慣例由金融股揭開序幕，雖然Q2金融市場動盪，但6月份的上漲最終給金融股帶來正面的財報內容，尤其是投資銀行大老─高盛證券交出每股盈餘5.81美元優於預期，市場預估2019年高盛仍有達到100億美元獲利的能力，穩坐投資銀行龍頭寶座。

銀行體值多有改善

但相較高盛亮眼的獲利數字，德國最大的銀行德意志銀行（德銀）卻在7月8日宣布業務重組計畫，將大幅裁員1.8萬名員工，幅度高達20%，震驚市場。德銀將退出股票市場業務，並削減投資銀行規模，以重新回歸企業銀行、融資、外匯、私人銀行及資產管理等傳統核心業務，換言之將全面退出投資銀行業務。

分析德銀敗出投資銀行業務主要原因在於，營運槓桿倍數過高（超過30倍，高盛等美國投資銀行約20倍），加上不斷涉足非法操作，包括將品質不良的抵押債權，重新包裝為金融商品售予投資者；非法操控倫敦銀行間的同業拆借利率；與美國制裁名單上國家進行交易，導致不斷被監管機構巨額罰款，財務狀況惡化所致。所以，德銀的慘況應是個案，其實經過2008年金融海嘯後，金融監理已趨嚴格，銀行體質亦多有改善。

至於台灣，並無真正的投資銀行，或有進行股票等相關投資業務，也都對盈餘變動影響不致過大，加上近10數年來體質改善，多數銀行皆長期維持穩定的獲利，除非是碰上如金融海嘯或是鉅額罰款，因此，近年台股興起一股「存股」的投資風潮，銀行股穩定的獲利及配息自然成為主要標的。

保險應有補漲空間

今年以來，金融指數最大漲幅為13.9%，截至7月23日止也有12.6%的正報酬，雖低於電子類股，但穩定性卻是電子股所不能及，經過上半年一波漲勢後，近期稍嫌沉寂，下半年能否有再起的機會，為本文重點。金融類股中區分為保險、消金銀行及企金銀行3大類。就股價位階而言，其中企金為主的銀行因最受投資人青睞，股價多位於近10年來高點，甚至部分個股創歷史新高；其次為消金銀行；保險股（特別是壽險）因受IFRS 17即將實施的衝擊，市場疑慮較高，投資人多採觀望態度，位階最低。所以，就股價位階而言，今年下半年金融股若有行情，保險股應有落後補漲的空間。 分享 facebook

再以股價評價分析，金融股既然以穩健著稱，因此，股價評價就成為判斷股價是否還有上漲空間的最重要依據之一，以股價淨值比而言，消金的玉山金（2884）為1.82倍最高，明顯高於金融類股平均值的1.2倍，而與同性質的銀行比較，同為消金的中信金（2891）為1.25倍，但較台新金（2887）的0.94倍、遠東銀（2845）則為0.9倍幾乎高出1倍，自然上檔空間將受限。再加上本益比一併考量，玉山金也達16.3倍，成為雙冠王，遠高於於中信金的10.5倍、台新金的11.4倍、遠東銀9.8倍。所以，除非玉山金股價未來適度拉回到合理的股價評價位置，才能再吸引買盤。