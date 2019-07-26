各國央媽搶著降息 重啟QE得小心短多長空

分享 facebook 【作者／阮文非】

今年來全球大約有20多個國家央行降息，自5月以來就有11個主要國家央行降息。至於最重要的央行像美國聯準會、英國央行和加拿大央行等，雖然還沒降息，但市場普遍預期其距離降息的時間點已愈來愈近。

本文截稿時歐美央行尚未召開7月貨幣政策會議，專家幾乎認定歐美會降息，即使出乎市場意料之外，也勢必在短期內降息；而在美國降息之下，英國和加拿大恐怕也撐不住，外界普遍預期歐洲央行9月把存款利率調降0.1個百分點至負0.5 %的歷史低點並重啟量化寬鬆（QE）政策，而存款利率目前則被市場視為歐洲央行實質的利率政策工具。

雖然全球股市近期在降息題材之下而走高，美股更因此創新高，但對金融市場來說，各央行紛紛搶著降息恐怕非好事，可能引發很大的後遺症，因此要小心注意降息效應是短多長空。

壞事反而當好事看

金融市場對降息反應是正面以對，認為寬鬆貨幣環境會持續下去，資金行情不會結束，但千萬別忘了央行降息最根本原因是為了刺激經濟成長以打擊通縮，因此從亞洲、歐洲、美洲到非洲等各地區央行紛紛降息，正突顯全球經濟放緩的困境。

像阿根廷和委內瑞拉等今年來不正常地大幅度降息的，都是經濟降入危機國家，簡單說，今年來凡是降息的國家都各自面對經濟困境，像南非首季經濟出現10年來國內生產毛額（GDP）年率最大的季度跌幅，被視為觀察全球經濟衰榮領先指標的南韓也因為出口大跌而降息。

為何歐美央行降息會被市場視為利多來看？根本在於資金行情的炒作，而肯定不是經濟持續好轉，連強如美國的經濟也要靠降息來支撐，全球其他國家的經濟如何就不難想像。

全球尤其中美之間的貿易戰，已經演變成貨幣戰，大家都要搶在別人之前降息來刺激出口帶動經濟，因為慢了別人一步降息，降息的利多效應就少一分。從5月來各主要國家央行降息來看，即看得出搶先降息的情況愈來愈嚴重。 分享 facebook

從筆者所整理的央行降息表來看（今年來許多降息的小國對全球經濟影響不大而略過不提），5月和6月都各只有3家央行降息，但7月以來，在聯準會乃至歐洲央行暗示降息的訊號愈來愈明顯的情況下，降息的央行即增加至5家。

仔細檢視5月以來降息的國家。烏克蘭極重要的軍事工業出口，因主要出口市場俄羅斯侵吞其克里米亞半島而鬧翻後，經濟因此大受打擊，今年來已2度降息，最新一次降息幅度還高達2碼，即顯示其經濟疲弱的程度。

其餘10個降息國家，幾乎全是出口導向甚至極度依賴出口來推動經濟的國家，在經濟表現愈來愈差之下，透過降息讓本國貨幣貶值以增加出口競爭力就顯得十分重要。若再把筆者表格裡沒有包含的其他降息小國也算計在內，今年來降息的20個～30個國家央行，大部分都集中在6月和7月降息，既然美國極可能在7月底降息，這些國家無不搶先一步降息。