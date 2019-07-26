親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

福原愛甜美大姑轟動日本 凍齡高顏值太驚人

各國央媽搶著降息 重啟QE得小心短多長空

2019-07-26 10:47非凡商業周刊

分享
【作者／阮文非】

今年來全球大約有20多個國家央行降息，自5月以來就有11個主要國家央行降息。至於最重要的央行像美國聯準會、英國央行和加拿大央行等，雖然還沒降息，但市場普遍預期其距離降息的時間點已愈來愈近。

本文截稿時歐美央行尚未召開7月貨幣政策會議，專家幾乎認定歐美會降息，即使出乎市場意料之外，也勢必在短期內降息；而在美國降息之下，英國和加拿大恐怕也撐不住，外界普遍預期歐洲央行9月把存款利率調降0.1個百分點至負0.5 %的歷史低點並重啟量化寬鬆（QE）政策，而存款利率目前則被市場視為歐洲央行實質的利率政策工具。

雖然全球股市近期在降息題材之下而走高，美股更因此創新高，但對金融市場來說，各央行紛紛搶著降息恐怕非好事，可能引發很大的後遺症，因此要小心注意降息效應是短多長空。

壞事反而當好事看

金融市場對降息反應是正面以對，認為寬鬆貨幣環境會持續下去，資金行情不會結束，但千萬別忘了央行降息最根本原因是為了刺激經濟成長以打擊通縮，因此從亞洲、歐洲、美洲到非洲等各地區央行紛紛降息，正突顯全球經濟放緩的困境。

像阿根廷和委內瑞拉等今年來不正常地大幅度降息的，都是經濟降入危機國家，簡單說，今年來凡是降息的國家都各自面對經濟困境，像南非首季經濟出現10年來國內生產毛額（GDP）年率最大的季度跌幅，被視為觀察全球經濟衰榮領先指標的南韓也因為出口大跌而降息。

為何歐美央行降息會被市場視為利多來看？根本在於資金行情的炒作，而肯定不是經濟持續好轉，連強如美國的經濟也要靠降息來支撐，全球其他國家的經濟如何就不難想像。

全球尤其中美之間的貿易戰，已經演變成貨幣戰，大家都要搶在別人之前降息來刺激出口帶動經濟，因為慢了別人一步降息，降息的利多效應就少一分。從5月來各主要國家央行降息來看，即看得出搶先降息的情況愈來愈嚴重。

分享

從筆者所整理的央行降息表來看（今年來許多降息的小國對全球經濟影響不大而略過不提），5月和6月都各只有3家央行降息，但7月以來，在聯準會乃至歐洲央行暗示降息的訊號愈來愈明顯的情況下，降息的央行即增加至5家。

仔細檢視5月以來降息的國家。烏克蘭極重要的軍事工業出口，因主要出口市場俄羅斯侵吞其克里米亞半島而鬧翻後，經濟因此大受打擊，今年來已2度降息，最新一次降息幅度還高達2碼，即顯示其經濟疲弱的程度。

其餘10個降息國家，幾乎全是出口導向甚至極度依賴出口來推動經濟的國家，在經濟表現愈來愈差之下，透過降息讓本國貨幣貶值以增加出口競爭力就顯得十分重要。若再把筆者表格裡沒有包含的其他降息小國也算計在內，今年來降息的20個～30個國家央行，大部分都集中在6月和7月降息，既然美國極可能在7月底降息，這些國家無不搶先一步降息。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/7/26 No.1155】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

健康中國2核心 力挺生技 精準醫療 製藥醫材錢景好

2019-07-26 10:47

金融先蹲後跳機率高 保險空間大 企金得等機會

2019-07-26 10:47

大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

2019-07-26 10:47

追求股債資產平衡 不確定的市場得隨時掌握機會

2019-07-19 11:30

萬一還能買嗎? 價值投資選股 高檔不怕買貴

2019-07-19 11:30

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

汽車零組件否極泰來 迎接下半年回升行情好時機

2019-07-19 11:30

科技戰全面開火 半導體領軍 漲價風潮再起

2019-07-19 11:30

2020啟動 凍蒜概念股卡位贏面大

2019-07-12 11:09

5000億入袋 股息怎麼運用？ 短線賺價差 長線拚零成本

2019-07-12 11:09

紡織族群揮別夕陽 運動 機能 穿戴商機如日東升

2019-07-12 11:09

生技股一觸即發 醫美 醫療設備伺機布局

2019-07-12 11:09

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:09

面對貿易戰 船輕才能過淺灘 東陽瘦身回春有成

2019-07-05 11:48

明星股搶先看 卡位復仇行情3大指南

2019-07-05 11:48

聯準會鷹轉鴿？ 熱錢股債市直球對決

2019-07-05 11:48

光學鏡頭技術定優勢 終端應用產品形式多樣化

2019-07-05 11:48

利空投資術 危機入市！接盤俠智取絕招

2019-07-05 11:48

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

不敗資產抗貨幣戰 日圓 美股 黃金漲勢旺

2019-06-28 10:45

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:45

遊戲業產值快速成長 軟硬際遇兩極 軟體研發 代理俏

2019-06-28 10:45

超級機戰蓄勢待發 台廠新機鏈誰最靚？

2019-06-28 10:45

臺企銀華麗轉身 黃博怡要讓金融變得不一樣

2019-06-21 10:24

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

2019-06-21 10:24

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

下半年反攻特種部隊 3大尋寶攻略帶你強勢逆襲！

2019-06-14 13:28

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-14 13:28

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:28

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

黑馬就在你身邊！ 生活選股術精選16檔好貨

2019-06-06 10:46

華概股 蘋概股總盤點 誰能成為最佳抗戰英雄？

2019-06-06 10:45

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

歡慶23周年 10檔壽星股 贏戰下半年

2019-06-06 10:43

4天3夜玄奘之路一步一腳印 台大EMBA瘋戈壁 戰勝自我 團隊合作成風範

2019-06-06 10:41

跌深股自救術 股民必看！ 逆轉勝作戰計畫

2019-05-31 13:05
看更多

熱門文章

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

2019-07-19 08:55

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

半導體設備廠接到大禮

2019-07-25 13:22

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

2019-07-25 12:44

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top