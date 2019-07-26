健康中國2核心 力挺生技 精準醫療 製藥醫材錢景好

分享 facebook 【作者／賴建承】

中國國務院成立健康中國行動，媒體爭相重磅出檯來報導，健康中國行動（2019年—2030年）圍繞疾病預防和健康促進兩大核心，提出將開展15個重大專項行動，包括：健康知識普及、控菸、心理健康促進、心腦血管疾病防治、癌症防治等對生技醫療股有長多題材。

資通訊科技應用亮點

除此之外，亞洲生技大會「2019 BIO Asia-Taiwan」於7月24日～28日在南港展覽館登場，吸引了600家廠商參展、共1700個攤位，及25國代表參與論壇，使得本次大會和論壇規模達到空前。由於本次生技展推向國際化，不僅能夠讓台灣產業與全球接軌，更可以讓世界看見台灣！

本次生技展除了與國際廠商接軌外，更邀請到80位生技領域重量級的國際專家學者，相關單位包括美國哈佛大學醫學院、美國國家衛生研究院（NIH）、麻省理工學院（MIT）、中研院等。

今年以「投資生物科技，帶動亞太成長」為主題，設立5大特色主題展區，包括國際及亞太生技展區、智慧醫療展區、精準醫療展區、細胞及再生醫療展區、創新創業展區。

本屆最大亮點在於讓與會者可以使用全球性的1對1媒合平台進行商業洽談，並且招攬亞洲以及歐美各國生醫大廠代表與會。

此外，資通訊科技在生技醫藥之應用也是本屆的亮點，包括Medical AI、智慧醫院、精準醫療、新藥開發等，期望能藉此吸引電子業投入生醫領域，攜手開拓國際市場。至於生技論壇方面，則以跨國投資、跨界投資、聯盟併購、區域合作等做為主題，加上突破性科技的癌症免疫治療、細胞治療、CAR-T、基因治療、再生醫療，及革新性科技的人工智慧、大數據、物聯網、基因定序、基因編輯、液態切片等議題參與論壇。 分享 facebook

由於台灣擁有高水準醫療及領先全球的資通訊科技，藉由此次亞太生技大會在台舉辦，進而擴大與國際業者的合作，必能帶動台灣生技產業的發展加快腳步。

擇優布局業績支撐股

其中，突破性生醫技術方面，包括基亞（3176）、訊聯（1784）等細胞療法概念股，不過仍建議關注具有基本面之個股。

本次參與展覽的廠商主要仍以醫療器材、醫美保健及製藥類股為主，其他如智慧醫療、精準醫療生技服務、中藥產品及農漁水產也囊括其中，顯示在生技月題材的帶動之下，將吸引資金進駐生技產業。

不過，新藥族群目前仍然是以個股研發成果為主，操作上需回歸基本面展望與籌碼面，建議投資人可留意醫材、美容保健及製藥等具有基本面業績支撐股。

醫材股的泰博（4736）、邦特（4107）等都可追蹤。