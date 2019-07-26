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台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47非凡商業周刊

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【作者／許博傑】

除權息行情很火熱！不甩中美貿易戰陰霾，台股自5月29日拉回測試半年線有守後，波段隨即緩步向上拉出一波高達700點以上的多頭走勢，如果把7月20日前除權息所蒸發的點數還原，目前台股已重新站回「萬一」之上，這波亮麗的除權息行情可說是讓市場大多數悲觀的人跌破眼鏡。

從過去台股歷史的除權息走勢來看，只要當年國際股市表現平穩，其實大多數的公司在除權息後幾乎都能拉出一波行情，然而投資人由於處在當下，往往受到短線行情波動的影響，縱使當下看好未來有除權息行情，但常常都是小賺就走，錯失後面的一段，因此，如何用策略來股息兩頭賺，就是台股投資人每年6月～9月最重要的功課。以下提供4種類型標的操作給投資人參考。

業績成長股

長抱＋價差來回操作

所謂的業績成長股，就是指當年度產業趨勢往上的公司，或是當年度下半年一直到隔年有機會成長，股價會提前發酵的標的，由於業績成長股是市場的最愛，隨著每個月公布業績出現持續成長的趨勢，股價也會愈墊愈高，形成長多趨勢，不過由於這類個股多為波段上漲，因此在除權息之前也會伴隨著市場的棄息賣壓，但股價經過適度整理後，仍會有一波比一波高的走勢出現。

所以在業績成長股的操作上，首要任務就是投資人要定義出想投資的個股是否屬於業績成長股，而這一要件通常會以「營收至少要有年增2成以上的表現」為標準，此外，如果能有同族群的公司營運都表現亮眼，那麼行情將有機會一發不可收拾，就如同去年的矽晶圓、被動元件一樣。

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就今年的產業角度來看，目前的半導體、高速運算、AI、散熱、PCB等都屬於此類。以晶圓代工龍頭台積電（2330）為例，台積電今年除息的時間在6月24日，公司配發股息8元，雖然當下正是中美貿易戰打得火熱之時，但是台積電在基本面的展望沒有出現重大轉變下，如果投資人勇敢的在6月24日以前進場布局，把時間拉長來看，目前的台積電不但已經填息，股價甚至也默默逼近4月中旬高點270元，如果還原權值來看，其實台積電已經再創下歷史新高，這代表雖然當下市場的氛圍令人不安，但只要有成長本質的公司，在市場買盤推升下，經過一段時間後都能有填權或填息的走勢。

再以今年最紅的PCB上游CCL廠聯茂（6213）為例，在下半年業績成長動能延續下，聯茂6月以來股價持續向上攀高，雖然除息前股價出現拉回的走勢，不過在經過震盪整理後，公司也順利往上填息並且創下波段新高。

所以，就業績成長股的角度而言，只要投資人能確認公司整體趨勢持續成長，在股價隨著大盤震盪的當下，反而都是很好的買點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/7/26 No.1155】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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