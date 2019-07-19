科技戰全面開火 半導體領軍 漲價風潮再起

分享 facebook 【作者／賴建承】

受到中美貿易戰、華為事件等干擾後，市場擔憂全球半導體產業將面臨衰退困境，不過近日傳出美國將解除對華為的出口禁令，讓半導體與5G產業，甚至華為概念股都燃起希望，但是日、韓科技戰是否會成為半導體榮枯的另一關鍵，則是必須密切留意的重要事件。

雖然貿易戰紛擾依舊，不過5G、AI、物聯網、高速傳輸、高速運算等仍是未來科技業發展重心，筆者認為短期的干擾並不會阻礙新科技的進展，而且台積電（2330）第2季營收比預估來得強勁，加上持續先進製程的投入，似乎暗示半導體的旺季仍值得期待！筆者將於後文中針對台積電製程精進所帶動的商機，與全球科技戰所帶來之影響進行深入分析。

記憶體投資出現回穩

半導體產業協會（SIA）公布，全球半導體銷售在5月達331億美元，較去年同期減少14.6%，為連續第5個月銷售下滑。同時國際半導體產業協會（SEMI），認為受到三星及SK海力士於記憶體市場表現惡化，加上中美貿易戰影響，預估今年全球半導體設備銷售將年減18%、至527億美元，這是在近4年來首度出現的負成長，凸顯出半導體市場的不景氣。

不過，SEMI所公布的預測顯示，只有台灣與美國依舊呈現成長，其中，台灣半導體設備市場今年可望成長21.1%、達123.1億美元，超越南韓成為全球最大半導體設備市場，占全球市場的23%。展望2020年，隨著記憶體投資回穩，與中國工廠增建需求下，估計年增11.6%、至588億美元，顯示只要中美貿易戰不要惡化，半導體產業可望逐步走出陰霾。 分享 facebook

雖然今年全球半導體銷售呈現衰退，不過台灣卻是一枝獨秀，台積電第1季EPS2.37元，表現比預期佳，同時7奈米製程占22%、10奈米占4%、16奈米占16%，全球晶圓代工市占達56%；至於第2季，營收2409.99億元，季增10.19%、年增3.31%，優於財測，主要是受惠於7奈米等先進製程訂單強勁所致，即使日前傳出三星採低價搶單策略，但台積電7奈米依舊大滿載，並沒有鬆動，今年資本支出預估約100億～110億美元，持續朝先進製程邁進。

台積電下半年7奈米產能幾乎已全數售罄，且先進製程布局也領先全球，7+奈米已於第2季進入量產，同時針對5奈米已順利試產，預計2020年第2季拉高產能並進入量產。5奈米晶片密度較7奈米增加80%，在同一運算效能下可降低15%功耗，在同一功耗下可提升30%運算效能。此外，台積電將在5奈米量產後1年推出5+奈米，預計在2020年第1季開始試產，2021年上半年進入量產。

設備、材料持續受惠

至於6奈米製程，主要採用與7奈米相容的設計規則及矽智財模型，但會比7+奈米多1層EUV光罩，預估2020年第1季試產，2020年年底量產。而3奈米製程也正如火如荼規畫中，環保署已通過竹科寶山用地擴建計畫，台積電將設置3奈米製程及量產的研發廠房，並啟動在南科晶圓18廠的第4～6期新廠興建，預計可在2021年試產、2022年量產。