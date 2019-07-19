汽車零組件否極泰來 迎接下半年回升行情好時機

分享 facebook 【作者／蔡明翰】

中美貿易戰自去年第2季開打，中國車市自去年第3季起即見衰退潮，到今年上半年為止1年來的汽車銷售量衰退，市場將主因怪罪到貿易戰，但實際上貿易戰為次要因素，主要仍因2015年～2017年購置稅調降的刺激，導致汽車消費大幅成長，汽車銷售成長率高於人均消費成長率，在連續2年透支消費之下，加上購置稅調降利多結束，導致近1年車市持續委靡不振。

但就目前的狀況觀察，汽車消費循環已緩步從透支狀況中脫離，目前汽車消費成長遠低於消費支出成長，根據過去經驗觀察，當人均消費成長率高於汽車銷售成長率超過半年之後，汽車消費力道將緩步回升，加上中國市場的消費者信心維持高檔，將有助於汽車銷量回升，另外，次要因素的中美貿易戰出現趨緩，因此對於中國消費的干擾將持續降低，法人多預期中國車市循環已於今年上半年落底，下半年成長動能可期。

中國車市上半年落底

前段所述的汽車消費力道將由谷底回升，但除了供需的循環之外，加上政策的刺激更能加強市場的需求回升，例如2009年與2015年中國政府提出購置稅減半政策，汽車銷售量快速增加，2015年因基期偏高，因此成長力道理所當然的低於2009年，然政策一出，對於銷售量仍有一定的激勵作用，在車市持續低迷之下，中國政府自今年起陸續出檯相關的刺濟政策，包括1月提出的重啟「汽車下鄉」，其政策將對農村居民報廢三輪車，購買3.5噸級以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車，給與適當補貼，帶動農村汽車消費。 分享 facebook

目前汽車下鄉政策尚未推出明確補貼資訊，然根據上次經驗，推估本次汽車下鄉應於今年Q3發布相關事宜，由國家給與一次性財政補貼，並且於3月底另外提出調降增值稅，汽車增值稅由16%調降至13%，但增值稅調降主要受惠者為車廠，後續需待車廠將售價調降轉嫁予消費者，方能看到顯著效果。此外，中國政府於今年Q2再加碼釋出限購令限制放寬的政策，廣州、深圳市隨即放寬汽車搖號和競拍指標，預期未來將會有更多其他城市跟進放寬限制。

整體而言，汽車下鄉補助、增值稅調降與限購令放寬等政策陸續啟動，但相較於2015年購置稅減半政策能立刻見效，本次政策皆需車廠合作，因此亦需要時間發酵，預估下半年政策效應將陸續浮現。

中國政府刺激汽車消費的政策持續出爐，但環保政策也必須顧及，多少對於汽車銷售會造成遞延的效果，主要因國務院提出《打贏藍天保衛戰3年行動計畫》，汽車排放標準由國五升級到國六。

新舊交接期市場觀望

按照規畫中的國六排放標準實施時間表，應該是2020年7月1日全國統一實施，不過相關政策允許地區提前實施國六排放標準，因此重點城市將施行時間提前至2019年7月1日，導致新舊車款的轉換期間，將降低消費者購買舊車的意願，且新車陸續上市之下，市場仍在觀望，因此將壓抑短線的買氣。