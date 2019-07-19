全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

分享 facebook 【作者／阮文非】

歐美等主要國家央行先後表態持續或再次採取寬鬆貨幣政策，市場錢淹腳目的情況沒有任何改變，在全球熱錢派對繼續熱鬧之下，即使許多專家對全球經濟前景持謹慎態度，但全球股市仍然往上走，美股更屢創新高。在此情況下，目前熱錢似乎兵分多路，除了要追高、追強之外，也要在低利環境下繼續尋求更高殖利率的金融資產。然而，隨著美國超級財報週即將展開，這波行情可能因財報好壞而受影響。

投資大戶回來了！

最近台股大喊大戶回來了，其實目前全球已有巨額的投資資金正蠢蠢欲動，像股市主力的美股ETF規模已迫近4兆美元而成為一個重大里程碑，跟持續在創新高的美股互相呼應。即使許多專家認為美國、乃至全球經濟前景不妙，但超寬鬆環境正迫使或創造大量資金尋找出路，在此情況下，金融行情跟實際經濟情況可能演出兩樣情。

MarketWatch專欄作家賀伯特（Mark Hulbert）認為，美股目前的牛市仍然會繼續走下去，因為向來在牛市到尾聲時會表現最好的類股，目前表現正疲弱，而尾聲時表現最差的類股，現在的表現卻很好。

Ned Davis Research整理1970年以來美股牛市結束前3個月走勢，通常表現最好者為非必要性消費、醫療健保和必要性消費等類股，以必要性消費來說，其表現好是因為經濟放緩時的消費需求不變。表現最差的是通訊服務、公共事業和能源等類股，因為升息往往導致牛市結束而不利公共事業與金融等類股。

但就過去3個月來看，美國金融與公共事業類股分別是標準普爾500指數裡表現第2好和第4好的類股，非必要性消費和醫療健保等族群漲幅排名卻淪落在第6名和第8名。 分享 facebook

今年來科技股、尤其業界巨擘的股價大漲特漲，成為市場最亮眼的焦點。值得注意的是，過去5年來科技股帶領標普500指數從2000點大漲至3000點以上，像亞馬遜股價就狂飆7倍，輝達和網飛也各自大漲逾4倍，但目前整體科技股仍沒看到鳴金收兵跡象。

Complete Intelligence執行長尼許（Tony Nash）甚至認為科技股還有續漲空間，他看好科技股能不斷走高的主因是，像人工智慧（AI）和機器學習等新科技，正協助傳統產業透過提升管理與生產等效率，來降低人力與經營等成本。這是支持科技產業不斷成長的背後動能所在。

高收益標的熱度升

另外，自1990年以來的近30年股市走勢，都在告訴我們科技股在今年底前會有更大行情，因為凡是上半年科技股表現強勁，都預示全年科技股乃至美股處多頭之中。今年上半年標普500指數裡的資訊科技股大漲26%，為1998年來同期表現最強，只要再配合聯準會降息的利多，可望讓美股下半年維持漲勢不變。根據AI新創科技公司Kensho的資料分析，1990年來只要資訊科技股上半年大漲至少15%，下半年平均漲幅會高達21%！