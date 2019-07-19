萬一還能買嗎? 價值投資選股 高檔不怕買貴

分享 facebook 【作者／林明謙】

現在指數看起來正準備挑戰「11000點」的大關，現在還能買嗎？買什麼比較好？讓我們從「本益比方程式」分析，看看台股現在本益比多少？各主要類股的本益比又是多少？哪些還有空間？哪些個股的本益比還處在頗低的水準？誰具備投資價值？又該如何操作？

萬一關卡突破在即

本益比找出投資方向

當台股指數在近期隨著國際股市不斷的轉強，並且也不斷的繼續往11000點的高點準備突破，這個時候到底還有什麼股票具有投資價值可以買？這將是一個非常重要而不容易的功課。因此，讓我們來找出台股目前的本益比，從上而下、從大而小，從大盤到類股，再從類股到重要的代表性指標股，一起來看看他們現在的本益比到底是多少？

尤其是大家所關心的「被動元件、矽晶圓、蘋概股及大型龍頭股」等重要指標，他們的本益比有多少？這樣我們就有一個概念，知道現在的股票便不便宜，同時也才會有一個比較的基準，就會知道該優先買什麼股票？

在看台股本益比及各類股本益比時，投資人有個利器可以好好利用，那就是證交所每個月公布的數據，在證交所網頁的「交易資訊→統計報表→上市公司月報」中可以找到；櫃買的股票同樣也可以在櫃買中心的「上櫃→盤後資訊→個股本益比」中看到，為統一起見，我們上市櫃的股票都用6月底的本益比數據來比較。

投資人要留意的是，證交所在計算大盤或是類股本益比時，是用每一檔個股的「最近4季獲利」來計算，換句話說，目前是用2018年的第2季加總到2019年的第1季共4個季度，當作1年的獲利，然後整個大盤或整個類股加總起來後與市值來計算本益比。

大盤本益比

10年多在13～18倍

以「大盤本益比」最新數據來看，6月底的台股本益比差不多在16.2倍，而台股自金融海嘯以來，近10年來的本益比多在13～18倍間波動，當然2012年～2013年台股在起漲的時候，曾經一度飆至20倍以上，那通常比較少見，多半是台股大跌之後的V形反彈，才會比較容易出現相當高的本益比。因此，以目前台股本益比約16倍來看，算是相當中性，沒有特別高或是特別低，代表後續要漲也都還有空間。 分享 facebook

而各類股的本益比，我們來看幾個比較重要的類股，首先是傳產方面，像水泥股的本益比就差不多在11.9倍，塑膠股的就差不多在14.7倍，而鋼鐵股則略高些，約在16.1倍。金融股差不多在13.8倍，至於電子股中的上游半導體股就再高一些，約在17.7倍，中下游的電腦及周邊設備則約在16.6倍。

整體來看，其實不難發現台股的本益比會和半導體股、電腦及周邊設備類股相近，畢竟台股的多數組成是電子類股，所以，本益比會跟電子股的漲跌有很大的關係。