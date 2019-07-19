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印尼羽賽／3局拍落宿敵依瑟儂 戴資穎收4強門票

追求股債資產平衡 不確定的市場得隨時掌握機會

2019-07-19 11:30非凡商業周刊

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【編審／傅秀玉 採訪記者／朱思翰】

今年在日本大阪登場的G20峰會，6月底剛剛落幕，各國領導人的會議中，最受外界矚目的，正是美國總統川普，與中國國家主席習近平的「川習會」，也被視為是詭譎多變化的2019年，相當重要的景氣風向球！

即使在今年的會議上，中美雙方都釋出了好消息，不少分析師認為貿易戰可能降溫，但雙方會後的聲明、各自國內反彈的聲浪，以及去年G20結束後，本來好轉卻又急轉直下的美中關係，仍是讓市場對美中緊張關係後續的起伏，因此市場大多保持觀望態度。

再加上美國的經濟增長動能，今年確實不如去年來得強勁，各種因素影響之下，投資人在選擇投資組合時，難以掌握其中波動性，甚至有不少投資人卻步，決定暫時抽離資金。

波動大操作難度增

這樣的狀態下，投資人應該要如何自處，掌握機會，身為全球股債混合資產管理規模最大基金公司之一的富蘭克林坦伯頓，多元資產團隊的投資長愛德華．波克（Edward Perks），顯得較為樂觀，股、債市的投資策略，聚焦在美國平衡、及新興亞股組合穩中求進，究竟這位手中管理超過3兆元台幣資產組合的專家，在市場震盪加劇的狀況下，如何調整布局，此外，投資人在資產配置以及投資的心態上，又要如何調整，這回《非凡新聞台》「關鍵對話」單元將帶您針對現階段金融市場的布局策略等方向做大解析。

朱思翰問（以下簡稱問）：首先中美貿易戰的部分，絕對是投資界當前最夯的話題，未來發展瞬息萬變，與其預測走勢，能否分享您在這樣的狀態下，不論未來的美國股、債市是欣欣向榮，或是哀鴻遍野，您的投資主軸為何？怎樣才能維持競爭力？

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愛德華．波克答（以下簡稱答）：我們的確看到不少市場的震盪波動，貿易戰的緊張情勢確實也不斷升高，明顯影響到市場投資信心，但倒退一點來看，去年美國的經濟成長尤其快速，這也讓美國在今年，即使市場有些雜音的狀態下，整體經濟環境仍維持強勁態勢。

美國經濟維持強勁

不僅如此，勞動市場也能持續地看到，工作機會還在增加，失業率來到美國戰後的新低點，而薪資水準則是不斷往上爬，成為內需市場消費動能的支撐，這都讓美國的景氣走向一個正循環，今年第1季的經濟成長甚至是加速的。

話說回來，第2季目前看到的狀況是，經濟成長出現了衝刺後的減速修正，但並沒有出現衰退，成長仍可期，再加上近期貿易戰的不確定性及觀望心態，才讓整體環境更加難以預測，甚至是G20結束後仍難以捉摸，即使雙方釋出了正向的消息，我還是認為觀察整體經濟，消化所有的情報並持續推進是當務之急。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/7/19 No.1154】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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