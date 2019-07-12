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生技股一觸即發 醫美 醫療設備伺機布局

2019-07-12 11:09非凡商業周刊

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【作者／林明謙】

又到了一年1次的7月生技月，盤面上早就有股票在活蹦亂跳，讓我們對生技股進行一次全面大掃瞄，看看哪些可特別留意？操作時該特別注意哪些時點與眉角？

7月、9月易上漲

在7月生技月的加持下，今年的指數還維持在10800點的高點，且目前市場人氣仍有熱度，盤面上的生技股已經開始悄悄加溫，並且早有法人進駐，甚至是連外資也看好這一波的行情，開始壓寶這次的7月生技月。

為什麼生技股在每年7月很容易上漲？因為，7月有很多的生技論壇與展覽，尤其是「亞洲生技大會」將在7月24日～28日於台北首次舉行，所以也刺激相關的生技族群，若個股在上半年的營收、獲利表現不錯，股價也會提前在7月先反應。有法人統計，每年7月生技族群上漲的機率高達7成，因此，若是當時的台股指數表現不錯的話，那麼生技股多半有機會衝一波。

目前上市櫃都有各自的「生技醫療」指數，然我們與大盤一同比較最近10年來的生技族群與指數的連動，有以下兩點發現：（1）櫃買生技醫療指數表現較強，10年來漲幅高達150%，但上市生技醫療指數僅42%，比大盤的140%來得低，因此我們可能要特別將重心放在櫃買的生技類股。

（2）以過去10年來的統計來看，除每年年初春節行情、類股齊放之外，生技股特別容易在7月、9月上漲，上市生技指數過去10年平均分別上漲4.1%、2.8%，而櫃買生技指數則是分別上漲3.4%、4.4%要略為高些，因此在下半年的時間點可特別在這2個月份留意生技股的表現，但要留意的是，這只是統計上的結果，不代表一定會上漲，同時也要留意有時候可能會提前先漲，到了7月可能無力，投資人要綜合判斷。

目前內、外資看好的生技股有哪些值得關注？他們各自的利基是什麼？可以讓內、外資出具報告看好。

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首先看佐登-KY（4190），公司今年將在台灣繼續展店直營門市9家，目前已完成3家，同時將於中國設立5家醫美診所，市場法人預估今年營收可望成長2位數，挑戰賺1個股本。投信自6月以來大幅加碼近1500張，股價從100元下開始起漲，漲至115元附近進行高檔整理，近期股價有盤跌跡象，留意6月下旬整理平台低點110元不可跌破，否則將套牢1個月以來反彈後的整理籌碼。

麗豐-KY（4137）的全球「克麗緹娜」美容連鎖加盟店已突破4800多家，中國營運規模持續擴大，展店相當快速，並將持續拓展台灣、香港及東南亞市場業務，今年上半年營收24.5億元創下同期新高，展店效益顯現。

近期股價漲幅相對較小，先前小創近3個月來的高點，留意在高檔整理後，拉回不跌破265元則有機會整理後續強，否則可能突破失敗，繼續進入較長時間的整理。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/7/12 No.1153】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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