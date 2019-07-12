紡織族群揮別夕陽 運動 機能 穿戴商機如日東升

分享 facebook 【作者／陳 曦】

衣服，是人類生活不可或缺的必需品，市場需求隨經濟成長而穩定提升，台灣紡織產業鏈發展已有數十年歷史，具有成熟的上、中、下游生產體系，在2018年產值超過4000億元台幣。然而，隨新興國家崛起以及科技的快速進步，正逐漸替該行業塑造全新面貌，台灣紡織業究竟何去何從？未來營運的利基點又在何處？待筆者於後文一一揭曉。

紡織品屬於民生必需品，市場需求隨全球經濟成長，據WTO數據顯示，全球紡織品及成衣貿易額從1995年的3110億美元、2004年的4530億美元，來到2016年的7260億美元，約維持4%的速度逐年成長，與全球經濟成長幅度相當。近幾年隨著運動風氣興起，參與路跑與健身的人愈來愈多，對運動服飾特有的舒適性與機能性格外重視，據研究機構Technavio預估，全球運動服飾產業營收將從2015年的1525億美元，增加到2020年的1816億美元，成長逾2成，替紡織產業注入新的成長動能。

此外，穿戴市場發展快速，除手表、手環、耳機等產品外，智慧服飾亦是各家大廠相繼投入的重要市場，透過多項感測元件，隨時觀察個人生理上的變化，能廣泛應用於運動、保健、居家看護、行動醫療等領域，根據研調機構Gartner預估，智慧服飾出貨量將由2019年的694萬件，成長至2022年的1991萬件，推算年複合成長率高達42%。在傳統需求穩定提升與新興應用的加持下，預期全球紡織市場未來將維持成長態勢。

紡織業新動能

台廠機能布放眼國際

台灣1950年代以前的紡織業仍處於萌發期，當時以棉紡為主，直至1951年在政策支持下，促使紡織工業漸興，中間歷經多次產業升級，至今已有60餘年歷史。紡織業從上游到下游，大致可分為原料、纖維、紡紗、織布、染整與成衣等區塊，上游原料除了天然的棉花、毛料.等，亦可從石油中提煉化纖原料，因此有天然纖維與人造纖維之分，纖維材料經過紡紗機紡成線或紗，並透過織布機織造出胚紗、胚布，之後再藉由染整加工，用化學或物理方式進行處理，這才形成平常市面上看到的布料，最後經由裁製縫合完成成衣製品，或其他相關紡織商品，如家飾用的桌巾、窗簾或產業用品。 分享 facebook

隨著中國市場的崛起，產業競爭加劇，迫使具勞力密集特性的成衣廠外移至較低工資國家，據投審會數據顯示，2007年.2011年紡織業投資越南的件數僅有2件，但在2012年.2016年則倍增至9件，在下游成衣廠外移下，使台灣紡織品出口越南的金額逐年攀升，由2007年的12.1億美元，成長至2018年的22.7億美元，成長87.6%。留台的中上游廠商則積極參與產業升級，利用品質及價格兼具競爭力之紗布，在台生產少量多樣或交期較短之訂單。在2014年世足賽與2016

年里約奧運中，多數由Nike與Adidas贊助之球隊，均採用台灣所製造之環保布料球衣，可見台灣紡織產品在機能性紡織品的市場中，已經居於全球重要地位。