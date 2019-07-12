小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

分享 facebook 【作者／阮文非】

巴菲特的投資策略是否適用於普羅大眾？專家們各有意見。有人認為行，因為那是再簡單不過的投資策略，找到對的公司股票就買下來長期持有。但也有人認為不行，因為股神的投資旗艦柏克夏海瑟威本質就像是一個大財團，股神比較像是一位經營者而非投資人。

小商戶受股神啟發

然而，《富比士》雜誌最近刊登了一位小商戶的故事，告訴我們股神的策略對任何人都有效。因為受訪者就是受股神影響，專門挑像微軟、蘋果、通用、美國銀行等超級企業，採取「買進就持有」的策略，結果長期下來讓他累積高達24億美元的巨額財富！

現年80歲的威坦海姆（Herbert Wertheim）是位視光師，在32歲時成立一家醫療用光學設備製造公司Brain Power，雖然只是個小企業主，但翻開他的身價卻很嚇人，竟然高達28億美元，這相當於868億元台幣，早已輕易的登上超級富豪行列。根據顧問公司瑞普萊坊（Knight Frank）定義，擁有淨資產在5000萬美元（逾15億元台幣）即為超級富豪。

威坦海姆創辦的Brain Power每年獲利約1000萬美元，以台幣計算超過3億元，儘管這也不是一個小數目，但也不可能為他帶來如此巨額的財富。其實他的資產基本上是透過投資而來，其投資所用的策略則是向股神學來的。威坦海姆說，每一個人所賺到的錢都是靠自己辛勤流汗而來，然後從中拿出一部分的錢來投資別人的勞動成果。他自己就是把Brain Power每年的大部分獲利拿來投資股票。

威坦海姆能穩定的累積龐大財富，當然有資格被稱為是偉大的投資人，可是他幾乎是名不見經傳的人，直到《富比士》把他的故事披露出來後，大家才知道原來投資界有這麼一位靠著股神的投資法就一步步成為超級富豪的人。

根據《富比士》的報導，威坦海姆的戰績彪炳，像在蘋果、微軟和Heico等股票首度公開發行（IPO）時即開始投資。光是蘋果和微軟從IPO買進到現在都沒有賣出，這當中的投資報酬率肯定十分驚人。至於Heico，威坦海姆更成為這家專門在航太與電子領域提供設計、製造、修復、檢修、銷售與支援服務的技術型公司目前最大的股東。除此之外，他持有奇異電器、谷歌母公司Alphabet、英國石油（BP）和美國銀行等超級大型企業股票的部位也相當高。 分享 facebook

他不想擁有和經營一家大企業，但現在他擁有好幾家超級企業的股票，每一家都幾乎占其資產比重約10%。就算所投資的企業財政出狀況也不會讓他的財務受影響。

最簡單的投資心法

他目前每週花12個小時的時間去鑽研所要投資企業的智慧資本（Intellectual capital），即研究這家企業擁有多少專門技術。就是因為這樣，才讓他愛上IBM、3M和英特爾。

由於威坦海姆受股神的影響，因此他對股票的見解跟柏克夏海瑟威很像。威氏說，若你看到某檔股票在13元時讓你很想持有，那麼當它拉回至12元、甚至是10元時，你應該同樣會喜歡這檔股票。如果其股價持續下跌，你就應該堅信它的價值和自己曾經所做過的研究，然後趁其下跌時買進更多，這會是很棒的投資。