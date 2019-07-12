5000億入袋 股息怎麼運用？ 短線賺價差 長線拚零成本

分享 facebook 【作者／呂漢威】

在市場上常常聽到有人持股是零成本，到底這些人是怎麼讓自己買進的股票可以達到持股零成本，重點就是錢滾錢、利滾利，但要怎麼達到呢？看起來很難，其實做起來一點也不難，只要找到一檔每年都能夠穩定配息的股票就可以了。

用股利來降低成本

我們舉例來看，假設在2002年1月份時以22元的價格買進兆豐金（2886）1000股也就是1張，那麼經過多久的時間持股的成本會變零呢？在2017年年底時持股的成本為零，中間經過了15年的時間，所以還是必須要有「耐心」。

事實上，投資人想要達到持股零成本，必須要長期持有年年都能夠配息的公司，找出適合長期持有並降低成本的標的，一旦持有成本降到零，也表示未來都是淨賺的，這也是股神巴菲特的投資精神，如果要買進一檔股票，就要有持有到永遠的決心。

近幾年來，因上市櫃公司不希望股本快速膨脹，都採取配發現金股利，拿到現金股利的投資人，也會將股利再投入買回持股的動作，不僅可以加速降低持股的成本，也達複利的期望。雖然用現金股利再投入買股票的成本可能會比直接拿公司配發股票股利要來得高，但同樣可以達到複利效果。

複利效果威力驚人

台塑化（6505）今年6月20日配發每股4.8元現金股利，也就是說持有1張台塑化的股票，可以拿到4800元的股利，並於7月25日發放現金股利，如果以目前的股價來換算，4800元的現金股利約可以買進40股台塑化的股票，可以透過將現金股利再買進股票的模式，這些增加持股的效益也會反應在每年發放股利時，進而以達到複利的效果。

假設我們在2007年尚未發生金融風暴之前的最高點買進台塑化的股票，雖然在金融風暴時股價大跌，在那段期間會有很大的帳面損失，但只要耐心地繼續持有下去，透過還原權息的走勢圖來看，仍然有50%的帳面獲利，所以能年年配息，又年年填息，才是長期持有一檔股票的關鍵。 分享 facebook

台積電（2330）上次來到200元以上的價位是在2000年時，假設我們在2000年2月用最高價222元買進台積電，之後曾經有跌到40元以下，持有者會出現非常大的帳面損失，但若能堅持繼續持有下去，從還原權息的走勢圖來看，從2000年2月持有迄今，帳面上的獲利可達到400%至500%，獲利幅度相當驚人。

縱使在前波最高點買進台積電但在持有20年之後，仍可以創造出這麼大的獲利幅度，會有這樣的原因是因為，2009年以前台積電都會配發股票股利，所以持有愈久，持股會變愈多。

雖然現在的台積電較少配發股票股利，可是投資人可以在7月18日拿到發放現金股利時，再將現金股利買進同等金額的股票，不斷的複製這樣的結果，就可以創造出複利效果。

透過附表整理，看到過去10年，年年發股利，年年填權息，並已公告除權息日期的公司，及其所配發的股利，給想找尋長期標的來操作的讀者們參考。