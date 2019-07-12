2020啟動 凍蒜概念股卡位贏面大

分享 facebook 【作者／賴建承】

距離台灣總統大選僅剩下約半年時間，執政的民進黨將由蔡英文總統出馬競選連任，而國民黨將於7月15日完成初選民調推舉總統候選人，甚至不排除還有白色力量等人馬出現，不管結果如何，相信屆時大選熱度將帶入另一個高潮，候選人拋出的政見甚至有機會帶動題材炒熱股市，筆者將過往數據、產業趨勢、景氣榮枯與全球觀點來做剖析，勾勒出台股下半年的走勢，同時點出值得留意的潛力族群。

台股表現跟隨波動

自2000年以來，台灣經歷了5次總統大選，也出現了3次政黨輪替，顯示台灣民主體制已愈趨成熟，只要執政表現不佳，人民勢必會用選票教訓執政者！而台股似乎或多或少都會受到選舉情勢的改變而跟隨波動，尤其是愈接近選前的1個月更能感受股民的心情！

2000年因為景氣處於高峰，因此，選前3個月與6個月分別大漲12.38%與9.31%；2004年也因為期待政黨再度輪替及景氣自網路泡沫後開始復甦，選前3個月與6個月均有18%以上漲幅，不過選舉前發生319槍擊案，選後第1天重挫6.68%，選後3個月共計跌了18.28%。

至於2008年大選前受到美國次貸風暴影響，選前6個月跌了6.37%，不過因對於政黨再次輪替的期待，市場資金簇擁，選前3個月與1個月分別漲了7.35%及12.44%，選後第1天與1個月漲幅則有3.99%與6.55%，但是之後的金融海嘯仍讓台股重挫跌至當年11月21日的3955點；而2012年與2016年的總統大選前半年，因有歐債危機及美國開始升息等干擾，使得整體表現不佳，不過選後1個月在寬鬆政策及景氣持續暢旺下則有不錯表現。

全球GDP遭下修

雖然總統大選與股市有些許相關，不過景氣、國際情勢與資金動向等才是最主要關鍵。如何規畫總統大選前的行情就顯得格外重要。 分享 facebook

首先在景氣方面，IMF與世界銀行已下調今年全球GDP成長率，其中世銀下調今、明兩年全球經濟成長預測，今年降至2.6%，是近3年來最差，主要國家製造業PMI也不樂觀，歐元區6月製造業PMI終值為47.6，連續第5個月萎縮，主要是新訂單下滑且企業信心減弱所致，而歐元區6月通膨率維持於1.2%，更遠低於ECB希望接近2%的目標值，顯示歐洲景氣短時間難以復甦。

亞洲製造業也受拖累，南韓跌至47.5，為4個月低點；日本下滑至49.3，為3個月低點；財新中國6月製造業PMI跌至49.4，也創1月來最低；至於台灣6月製造業PMI跌至45.5，創2011年11月以來最疲弱，顯示歐亞經濟狀況不甚理想；至於美國，雖然 6月非農就業新增人數達22.4萬人，高於預估的16.5萬人，不過6月ISM製造業PMI自5月的52.1降至51.7，創2016年10月來新低；6月ISM非製造業PMI為55.1，創2017年7月以來新低，看出貿易戰對美國仍有一定程度的影響。