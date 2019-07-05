利空投資術 危機入市！接盤俠智取絕招

分享 facebook 【作者／許博傑】

味全股價創2014年10月以來新高！雖然2016年味全身陷「滅頂風暴」加上高層動盪及營運虧損，然在前董事長陳永清3年內大刀闊斧的改革下，2018年味全營收、獲利都創下近年新高，讓這家老牌食品大廠轉骨重生！

回想過去味全陷在風聲鶴唳、人人喊打的低谷時，若投資人能釐清所有當下不確定因素而危機入市，相信今年應該就是歡呼收割的時刻。從味全重生的例子來看，過去台股不乏公司歷經重大危機，爾後經過改造甚或經營權易手，再度重拾輝煌的案例，然在危機發生的當下，投資人該如何檢視公司狀況，判斷是否能危機入市，就是一門重要的學問。

利空投資術雖有其風險，但若能經過一道道科學手續的檢驗，進而搭配資金控管的方式，就中長線角度來看，其實大多數都有機會讓投資人滿載而歸，因此，以下筆者將就3種情境來告訴讀者，如何善用利空投資術創造獲利。

情境1》

全球性系統風險

去年以來，在中美貿易戰的反覆摧殘下，全球股市可說是經過至少3次以上的大幅波動走勢，在這種利空發生的當下，首當其衝的就是初期的全球股市齊跌，再來就是被中美貿易摩擦內容影響到的產業，姑且先不論未來中美貿易戰是否能速戰速決，但當中被牽涉到的華為、蘋果供應鏈等，短線確實受到影響，在市場強大的賣壓下，包括大立光（3008）、台積電（2330）、日月光投控（3711）、穩懋（3105）、聯亞（3081）等各次產業的龍頭股，股價確實都出現了一波大修正。

但在當下，投資人應該要去思考的是，如果這些次產業龍頭的產品，雖然短期或受到單一客戶波動的影響而出現營運下滑，但長期如果所處的次產業趨勢還是往上，是不是就是一次所謂利空撿便宜的機會，當然，在過去所發生的非經濟因素的利空後，往往產業的龍頭股在擺脫陰霾之後，確實復甦的力道都優於其他公司，因此，未來再遇到全球性系統風險時，別急著下最壞的結論，反而要仔細檢視每家公司在產業中的地位是否處在龍頭，只要公司的競爭性沒出現改變，那就可以大膽地逢低撿便宜，等待利空出盡時刻。 分享 facebook

情境2》

產業大幅衰退大廠倒閉

在近幾年電子產業變革的過程中，由於全球大廠的投資過剩，導致記憶體、面板等產業出現劇烈的波動，連帶也出現了國際大廠倒閉或宣布退出的情形，如過去日本的記憶體大廠爾必達，甚至是台灣的力晶、茂德等，相信老一輩的投資人都記憶猶新。

除了記憶體以外，其實近年許多景氣循環的產業，也都出現類似的狀況發生，包括面板、航運、LED等，而面對這種景氣循環產業的波動，也是投資人可以利用利空投資術大賺一波的時候，投資重點在於，只要景氣循環產業出現重大利空，導致公司嚴重虧損，此時就可以開始檢視相關個股的財務結構，只要帳上現金不虞匱乏，加上是產業龍頭，通常經過一段谷底的時間後，產業自然會恢復成長。