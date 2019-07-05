親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

工會指風太大吹掀帳篷取消領三寶 空姐悶：這哪招？

利空投資術 危機入市！接盤俠智取絕招

2019-07-05 11:48非凡商業周刊

分享
【作者／許博傑】

味全股價創2014年10月以來新高！雖然2016年味全身陷「滅頂風暴」加上高層動盪及營運虧損，然在前董事長陳永清3年內大刀闊斧的改革下，2018年味全營收、獲利都創下近年新高，讓這家老牌食品大廠轉骨重生！

回想過去味全陷在風聲鶴唳、人人喊打的低谷時，若投資人能釐清所有當下不確定因素而危機入市，相信今年應該就是歡呼收割的時刻。從味全重生的例子來看，過去台股不乏公司歷經重大危機，爾後經過改造甚或經營權易手，再度重拾輝煌的案例，然在危機發生的當下，投資人該如何檢視公司狀況，判斷是否能危機入市，就是一門重要的學問。

利空投資術雖有其風險，但若能經過一道道科學手續的檢驗，進而搭配資金控管的方式，就中長線角度來看，其實大多數都有機會讓投資人滿載而歸，因此，以下筆者將就3種情境來告訴讀者，如何善用利空投資術創造獲利。

情境1》

全球性系統風險

去年以來，在中美貿易戰的反覆摧殘下，全球股市可說是經過至少3次以上的大幅波動走勢，在這種利空發生的當下，首當其衝的就是初期的全球股市齊跌，再來就是被中美貿易摩擦內容影響到的產業，姑且先不論未來中美貿易戰是否能速戰速決，但當中被牽涉到的華為、蘋果供應鏈等，短線確實受到影響，在市場強大的賣壓下，包括大立光（3008）、台積電（2330）、日月光投控（3711）、穩懋（3105）、聯亞（3081）等各次產業的龍頭股，股價確實都出現了一波大修正。

但在當下，投資人應該要去思考的是，如果這些次產業龍頭的產品，雖然短期或受到單一客戶波動的影響而出現營運下滑，但長期如果所處的次產業趨勢還是往上，是不是就是一次所謂利空撿便宜的機會，當然，在過去所發生的非經濟因素的利空後，往往產業的龍頭股在擺脫陰霾之後，確實復甦的力道都優於其他公司，因此，未來再遇到全球性系統風險時，別急著下最壞的結論，反而要仔細檢視每家公司在產業中的地位是否處在龍頭，只要公司的競爭性沒出現改變，那就可以大膽地逢低撿便宜，等待利空出盡時刻。

分享

情境2》

產業大幅衰退大廠倒閉

在近幾年電子產業變革的過程中，由於全球大廠的投資過剩，導致記憶體、面板等產業出現劇烈的波動，連帶也出現了國際大廠倒閉或宣布退出的情形，如過去日本的記憶體大廠爾必達，甚至是台灣的力晶、茂德等，相信老一輩的投資人都記憶猶新。

除了記憶體以外，其實近年許多景氣循環的產業，也都出現類似的狀況發生，包括面板、航運、LED等，而面對這種景氣循環產業的波動，也是投資人可以利用利空投資術大賺一波的時候，投資重點在於，只要景氣循環產業出現重大利空，導致公司嚴重虧損，此時就可以開始檢視相關個股的財務結構，只要帳上現金不虞匱乏，加上是產業龍頭，通常經過一段谷底的時間後，產業自然會恢復成長。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/7/5 No.1152】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

面對貿易戰 船輕才能過淺灘 東陽瘦身回春有成

2019-07-05 11:48

明星股搶先看 卡位復仇行情3大指南

2019-07-05 11:48

聯準會鷹轉鴿？ 熱錢股債市直球對決

2019-07-05 11:48

光學鏡頭技術定優勢 終端應用產品形式多樣化

2019-07-05 11:48

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

不敗資產抗貨幣戰 日圓 美股 黃金漲勢旺

2019-06-28 10:45

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:45

遊戲業產值快速成長 軟硬際遇兩極 軟體研發 代理俏

2019-06-28 10:45

超級機戰蓄勢待發 台廠新機鏈誰最靚？

2019-06-28 10:45

臺企銀華麗轉身 黃博怡要讓金融變得不一樣

2019-06-21 10:24

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

2019-06-21 10:24

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

下半年反攻特種部隊 3大尋寶攻略帶你強勢逆襲！

2019-06-14 13:28

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-14 13:28

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:28

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

黑馬就在你身邊！ 生活選股術精選16檔好貨

2019-06-06 10:46

華概股 蘋概股總盤點 誰能成為最佳抗戰英雄？

2019-06-06 10:45

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

歡慶23周年 10檔壽星股 贏戰下半年

2019-06-06 10:43

4天3夜玄奘之路一步一腳印 台大EMBA瘋戈壁 戰勝自我 團隊合作成風範

2019-06-06 10:41

跌深股自救術 股民必看！ 逆轉勝作戰計畫

2019-05-31 13:05

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

金融股大不如小 小而美績優生 波動護身符

2019-05-31 13:05

生技股 下波投資焦點 製藥 醫美保健 醫材不容小覷

2019-05-31 13:05

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 11:37

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37

超級投資大戶轉向！ 私募股 不動產 尖牙股成最愛

2019-05-24 11:37

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-17 16:26

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26

蘋概股搶食非蘋商機 搶到手 誰就能立於不敗！

2019-05-17 16:26

下一波誰將勝出？ 強股風雲榜

2019-05-10 16:46
看更多

熱門文章

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

雙主流：填息股及委屈股 華為供應鏈那些能成為復仇者聯盟？

2019-07-04 12:11

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top