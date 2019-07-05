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光學鏡頭技術定優勢 終端應用產品形式多樣化

2019-07-05 11:48非凡商業周刊

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【作者／楊璧如】

光學鏡頭通常由鏡片、精密五金、塑膠零件、快門／光圈、馬達、傳感器以及鏡筒所組成。不同的產品因光學設計的差異，其內部結構差異頗大，而鏡頭對解析度、對比度、景深及各種像差等主要指標具有決定性的作用，其成像素質的優劣，則取決於光學設計水準的高低，以及光學鏡片材質的好壞。

鏡頭分成兩類

決定攝像品質優劣

市面上鏡頭分為兩類，即玻璃和塑膠鏡頭，兩者的差異，主要在於成本、光學性質、應用、製程、重量、耐受性等層面。玻璃鏡頭在透光性與折射率等光學性質、耐受性等方面較塑膠鏡頭優異，常用在專業相機、望遠鏡、醫療儀器、車用產品上；塑膠鏡片具有較低成本、重量較輕的優勢，廣泛用在手機、眼鏡等講究輕薄短小與可攜性的產品。

玻璃鏡頭的原料是光學玻璃，目前主要供應的是日商小原與德商首德等，而光學玻璃經過切削、研磨、加熱成型、精密回火、檢測等步驟可做成玻璃毛胚，目前國內有聯一光（3441）從事玻璃毛胚製作；至於玻璃鏡片就是玻璃毛胚經過加工處理之後所製成，生產玻璃鏡片的廠商主要有今國光（6209）、亞光（3019）等。

塑膠鏡頭的上游原料為PC、PMMA等工程塑膠原料，供應商包括華立（3010）、誠美材（4960）等。塑膠鏡頭屬一條龍製程，通常將原料射出成型以產生塑膠毛胚，再經剪取、鍍膜等過程，便可產出塑膠鏡片，而塑膠鏡頭即是將多片塑膠鏡片組合在一起，再加上感光元件而成。

處電子產業上游

應用領域持續擴大

感光元件通常分成兩種，即傳統的CCD，以及手機使用的感光元件，一般是近幾年快速發展的CMOS Sensor，在光學鏡頭的成本占比高達3成以上，目前日商Sony是CMOS Sensor霸主，據Yole Development資料顯示，其市占約42%；三星居次，市占約18%；原相（3227）雖有涉入，但仍屬低階產品，市占約2%。

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光學鏡頭屬於融合光學、機械和電子等技術的資本密集行業，對自動化精密生產、檢測設備的投入要求較大，且技術含量也高，其工藝技術和生產管理水平將會直接影響產品的質量和良率高低，並決定在市場競爭中的成本優勢。

以整體電子產業的角度來看，光學鏡頭屬於產業上游，根據產業價值鏈資訊平台的歸類，光學鏡頭屬於電腦及週邊設備的上游，不過隨著科技的進步與消費性電子應用領域的擴大、安防監控、生物識別等需求，輔以物聯網、智能化與大數據等趨勢，讓光學鏡頭的應用持續擴增。光學鏡頭不僅做為核心部件，大量運用於安控攝像機、智慧型手機等，並持續虛擬實境（VR）、智能家居、車載、無人機、醫療器械等領域提高滲透率，且由於光學鏡頭與這些終端應用產品存在一對一或者多對一的關係，整體產業趨勢仍持續向上。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/7/5 No.1152】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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