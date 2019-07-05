聯準會鷹轉鴿？ 熱錢股債市直球對決

分享 facebook 【作者／阮文非】

最近美國10年期公債殖利率跌破2%水準，不少專家視之為洪水猛獸，認為這是因為經濟前景出狀況，市場避險需求大增所致。但從2009年以來，曾出現過5次殖利率低於2%，結果往後至少3個月內，美股上漲機率高達百分百。

再從2009年以來下半年走勢來看，只要聯準會態度偏向鴿派，美股都一定有行情，包括台股等全球股市絕對不寂寞，這時就要看誰的股價在下半年最具冠軍相。

之前美國聯準會發出傾向鴿派言論，以及美國消費者信心讓市場失望後，美國10年期公債殖利率就在6月底跌破2%水準，為3年來首次低於此水準。債券殖利率下跌即表示債券價格上漲，不少專家認為聯準會「由鷹轉鴿」是表示美國經濟出問題，讓投資人的避險需求增加，但市場這些憂慮不代表股市就一定走弱，相反地，這可能預期另一個波段行情正要展開。

自2009年以來，美國10年債息就曾5次跌破2%水準，最近一次就發生2006年，每次出現不少人都擔心美國經濟要出狀況，熊市要來了，結果往往跟大家所擔心的不一樣，即美國經濟仍然相對強勁，美股繼續創新高。若過去5次都告訴大家結果是正向的，為何這次結果會不一樣呢？

據金融初創公司Kensho的資料分析過去10年來經驗，每當美10年債息跌破2%，3個月後的標準普爾500指數走高的機率是100%，這段期間的平均投資報酬達4.3%。

I低通膨下溫和成長

對於這次債息再次跌破2%，瑞銀全球財富管理全球投資長赫費爾（Mark Haefele）表示，債市的表現是在暗示經濟會放緩，但目前股市的走勢卻顯示經濟將繼續在低通膨的情況下溫和成長。這2個看來是矛盾的現象同時發生，要如何找出合理的解釋？赫費爾認為若把債市現象解讀為聯準會將率先行動，利用降息等寬鬆政策來預防衰退的風險，而把股市走勢視為預期聯準會的行動將會成功，就能合理解釋目前金融市場行情的走向，按照他的看法，這等於在預告美股下半年行情值得期待。

過去10年來，道瓊工業平均指數和標普500指數在6月過後的下半年行情趨向負面走勢，去年就是最好的例子，正因為如此，外界認為這將給聯準會更多壓力，利用貨幣政策來維持金融市場的走勢。根據CME集團用來觀察聯準會貨幣政策動向的工具Fed Watch分析顯示，聯準會下半年將降息幾乎，首先將在7月開始降息，然在9月到12月之間再繼續降息。 分享 facebook

在市場回顧過去10年來的下半年傾弱走勢來看，投資人是愈來愈希望聯準會立場能更傾向鴿派來讓股市繼續上漲。

更重要的是，才剛踏入下半年，川普跟習近平會面後終於做出很大的讓步，不但解除對華為的禁令，還讓貿易戰休兵以讓彼此重回談判桌。此消息立即帶動美股乃至全球股市大漲，為下半年行情帶來一個好的開始。原先受華為利空打擊的科技股，紛紛趁勢展開大漲走勢以一吐之前的怨氣。