明星股搶先看 卡位復仇行情3大指南

分享 facebook 【作者／林明謙】

近期各家研究機構召開論壇，針對下半年看好的族群及個股進行預測，讓我們來好好彙整近期各大論壇的看法，並分析下半年哪些族群及個股最具漲相？同時，再看看最近還有哪些大老闆看好自家產業及公司，是不是也是內、外資所看好的個股。

瑞銀台灣論壇

IC設計族群因禍得福

首先來看在6月27日登場的瑞銀證券台灣企業論壇，號稱外資3大論壇之一，今年有400場一對一會議，200多場小型會議，相當的熱鬧。瑞銀整體對於下半年的看法表示變數很多，同時也下修台灣企業整體獲利數字，從原本的年增5%調降為衰退7%，主要是因為智慧手機與PC全年出貨量下滑。

但是進入傳統第3季旺季的拉貨效應仍然是重點，「PC與伺服器」下半年供貨可望改善，惟因為中美貿易戰會讓波動很大，因此心臟也要夠強，而半導體這次去化庫存的時間必然會拉長，撐過下半年後，明年可望轉為樂觀。因為長期來看，貿易戰將會為台廠帶來機會，特別是IC設計廠商，而明年包含「晶圓代工、封測、電源及設備廠」都有機會。

不過，瑞銀下半年也看好「電動自行車、紡織、內需消費、機械」等類股，特別是看好歐洲對電動自行車的需求，認為今年在新產品推出下，成長應該很強勁，而紡織在品牌大廠進行供應鏈整合下，產能較為分散的台灣紡織業將有機會拿下更多的訂單；至於工具機的部分，已經差不多整理到周期的底部，在許多台商回流下將會擴廠與增加新產能。

I元大創富論壇

I電動車供應鏈前景佳

稍早在6月19日登場的元大金控創富論壇，則是聚焦在「5G、電動車、生技2.0及高殖利率股」。元大認為5G的布建商機是4G的1～3倍，明年開始將會加速，其中包含小型基站、PA、天線、光通訊、微波元件、交換器、散熱及銅箔基板都是受惠的次產業族群。另外，電動車的銷售量成長快速，在政府及廠商不斷的推動下，加上消費者需求上升，因此未來普及率可期，可以留意「車電系統、傳動系統、電池管理、充電系統」等供應商。 分享 facebook

「生技2.0」特別看好精準醫療、數位醫療及細胞治療，而且是目前資金的避風港，但是評價卻是在歷史相對低檔，因此也看好此族群。最後還是提到台股的殖利率平均達4%以上，其實是具有相當吸引力的，可以在投資組合中配置些高殖利率的績優股。

I兆豐投資展望

I 5G、光通訊商機龐大

6月27日舉辦的兆豐投資展望說明會，下半年看好4大趨勢「智慧製造、高殖利率績優股、5G及AI」。兆豐投顧同樣看好5G在通訊標準制定之後，「基地台、網通、手機」的商機將會同步啟動，特別是光通訊產業鏈從磊晶片到終端光收發模組，以及相關的PCB都可以留意。當然，在大方向上，兆豐投顧還是提醒投資人不能太過樂觀，下半年投資最好維持在大箱形區間操作較佳。