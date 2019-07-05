面對貿易戰 船輕才能過淺灘 東陽瘦身回春有成

分享 facebook 【編審／傅秀玉 採訪記者／葉芷娟】

帶著1支手機、1支雷射筆，正是汽車零組件大廠「東陽集團」總裁吳永祥每天巡廠時的必要裝備。我們到訪的6月天，台南平均高溫動輒32、33度起跳，要進入汽車零組件工廠，採訪團隊早已做好會汗流浹背的準備。

沒想到進入東陽位在台南安南區的總廠，竟一點也不熱！特別加寬、加大的通道，堆高機、運模車通行無阻，兩旁大型抽風設備，讓廠內空氣自然對流，在沒額外開電扇、冷氣的情況下，都顯涼爽。

工廠優化，3年砸下百億

親自開著高爾夫球車帶我們參觀工廠，東陽總裁吳永祥不停拿著雷射筆和我們介紹他工廠優化的小巧思，生產線上，歐洲品牌大型機械手臂一字排開，現場完全看不到一般同類產線的鐵屑與油汙，乾淨無塵得讓人吃驚，所有切削鐵屑，都經由特別設計的地下管道自動輸送、集中回收，彷彿走進高科技廠。

然而一轉身看到走道平台轉角稍顯銳利，吳永祥立刻拿起手機拍照，轉傳到工作群組，另一頭繼續拿著雷射筆和現場第一線同仁討論解決之道。類似的場景，過去14年來每天上演，尤其，在吳永祥接任集團總裁後，他的兩個哥哥─董事長吳永豐及副董吳永茂交給他的最大任務，即是工廠產線改造優化。

「自動化不是惟一解決問題的方法，重點是人機搭配。」吳永祥說。2011年起，吳永祥陸續建立自動化塑膠、鈑金零件產線，以及全球規模最大的電鍍零件產線、自動化倉儲系統…等，在兼顧產能利用的情況下，工廠裡隨時維持著4個到5個工地施工，公司近3年的資本支出高達百億元台幣。 分享 facebook

目前東陽台南總廠產能較2010年時增加超過80%，2018年的年度毛利率為22.87%，吳永祥再三強調：「工廠就是要做順，不良率降低，利潤才會跑出來，不只機器順，人也要順。」

也因此，攤開東陽今年第1季財報，儘管受到中美貿易戰影響，合併營收53.1億元、年減15%，但在費用優異的控管下，稅後純益依舊較去年同期微增0.17%，每股純益0.85元，優於法人預期。

低毛利產線，積極瘦身中

然而，中國大陸甫公布5月汽車銷售191.3萬輛、年減16.4%，是本波車市景氣下滑以來最大降幅。由於汽車產業和景氣高度連動，隨著去年6月以來中美貿易戰的戰火逐漸升溫，影響中國經濟狀況，也讓中國消費者買氣觀望，更直接衝擊東陽中國OEM營運。

台經院產業分析師梁宜峰表示，因應中美貿易戰，中國官方年初有一連串針對農村的汽車汰舊換新補助計畫，4月更直接調降增值稅，大型車廠如長安汽車也都自推促銷活動，然而中國汽車銷售依舊連續11個月衰退，顯示銷售明顯失速。梁宜峰認為，除非官方有新補貼計畫，否則保守來看，投資人需要明顯看到中國汽車銷售衰退幅度縮減時，才能認為台資汽車零件廠最壞的狀況已經度過。