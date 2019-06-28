超級機戰蓄勢待發 台廠新機鏈誰最靚？

分享 facebook 【作者／許博傑】

時序接近7月，對於手機迷來說，除了每年2月的MWC令人期待外，7月之後各大手機品牌面對Q3、Q4的消費旺季，都會陸續推出旗艦機種應戰，從過往8月的三星、9月的蘋果，都可以看到新品激戰的狀況，而今年，雖然手機產業一路以來都籠罩在中美貿易戰的陰霾下，然而，下半年即將到來，面對蓄勢待發的新機戰，到底安卓、蘋果誰最靚？而這些相關的供應鏈誰會脫穎而出？相信是下半年手機產業的焦點。

華碩新機將搶先登場

根據目前網路各個科技爆料大神的資訊來看，預期從7月23日將推出的華碩ROG Phone II一直到10月17日的華為Mate 30、Mate 30 Pro，將至少有5個重量級的大品牌、9支新機等著輪番上陣，以打頭陣的華碩（2357）ROG Phone II來看，ROG身為華碩的專業電競手機，自然肩負著華碩電競承先啟後的重責，今年公司與騰訊遊戲策略合作確定將支援主打120Hz螢幕更新率的手機遊戲《一人之下》，預計華碩將於7月23日在北京發表ROG Phone II，屆時也將在8月的ChinaJoy遊戲展覽會中，為ROG Phone II電競手機宣傳。

緊接著在ROG Phone II之後，就是安卓龍頭三星的年度大戲Note手機發表大會，從近期的網路流出間諜照來看，這一代的Note 10可能推出雙尺寸版本Note 10、Note 10 Pro，也將可能取消3.5mm耳機孔、甚至呼叫Bixby的按鍵。

此外，背後相機也將搭載1200萬畫素＋1200萬畫素＋1600萬畫素3鏡頭，而網路也流傳多張號稱Note 10 Pro專用螢幕保護膜照片，其中並沒有看到聽筒挖孔配置，因此傳出可能會採用 SoD（Sound on Display）螢幕發聲技術，如果是，這將是全球第1支SoD螢幕發聲的手機，相信會為Note 10帶來網路上的巨大聲量。

在三星新機之後，就是全球果粉引頸期盼的蘋果iPhone新機發表會，目前市場預估蘋果可能會在9月10日前後發表，如無意外，今年蘋果應該還是會有3款手機亮相，分別是iPhone XI、iPhone XI Max、iPhone XR2，由於目前的5G傳輸尚未普及，因此今年蘋果的手機也不會有支援5G的選項，不過包括三角形排列的3鏡頭，以及將前置相機升級到1200萬畫素，甚至是電池容量提升、螢幕指紋解鎖等，都將是今年蘋果硬體的亮點。 分享 facebook

多項新配備成為焦點

到了10月份之後，則將有Google、華為兩大重量級旗艦機種登場，Google的Pixel手機到今年將是第4代，在原本宏達電團隊收歸Google後，今年的Pixel 4也頗令人期待，目前市場預計其將在10月8日發表，預期亮點有正方形3鏡頭、屏下指紋辨識、市場認為的黑科技Soli雷達感測器晶片，以及輔助型AI專屬晶片，由於目前市面沒有任何手機搭載後2項專屬晶片，因此，Pixel 4一旦應用上最新的晶片，預料將掀起未來其他手機大廠的跟進。

華為今年以來深陷中美貿易戰的風暴中，尤其未來Google將不再授權，也讓華為自製的鴻蒙作業系統可能提早上架，因此，是否搭載鴻蒙系統將是預計在10月17日發表的華為旗艦機Mate 30、Mate 30 Pro應該要觀察的焦點。