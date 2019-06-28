遊戲業產值快速成長 軟硬際遇兩極 軟體研發 代理俏

分享 facebook 【作者／蔡明翰】

近年來全球遊戲人口快速增加，導致遊戲產業快速成長，主要因遊戲能滿足美國社會心理學家馬斯洛所提及的人類5層次需求，且參與遊戲並未有特別的門檻，消費由高至低皆可參與，甚至很多遊戲免費提供，可以輕易地滿足人類在食、衣、住、行之後的育、樂需求。

全球遊戲產業快速發展，亞太地區為主要的成長動力，目前也是最大的消費地區，占全球總消費額達47%，但若就遊戲產品分類，移動遊戲（智能手機和平板電腦）仍是最大的市場，占全球遊戲市場的45%，手機遊戲占據移動遊戲的80%，並且預估至2022年，移動遊戲將持續增長11.3%，幾乎占整個遊戲市場的一半（49%），主要受惠行動裝置也就是智慧手機的普及，而台灣則因電子商品的滲透率高，因此遊戲產值快速成長。

台灣產值衝586億

全球第15大遊戲市場

根據電腦公會統計，2018年台灣遊戲產值衝上新台幣586.8億元，年增10.5%，創下近7年來新高，其中，玩家人數達1450萬，使得台灣成為世界第15大遊戲市場，台灣除市場需求持續拉升外，政府也在產業面持續扶持，運用近3年推動「5＋2產業創新計畫」和前瞻基礎建設，編列10億元預算，設置體感科技園區，推動娛樂、教育、醫療等跨領域體感科技的應用，打造台灣成為亞洲最好的數位科技研發基地，在先天條件佳加上政府支持，因此，台灣遊戲產業成長的趨勢有望延續。

遊戲產業可分為硬體的製造、遊戲軟體研發與代理等2個方向，而遊戲機的硬體製造又可分為商業博弈機台與家用遊戲機2種，商業博弈機台過往雖也出現供不應求的榮景，但目前國際間博弈事業未再快速發展，加上中國廠商的低價夾殺，因此，商業博弈機台的製造商近年業績相對平淡。 分享 facebook

家用遊戲機的製造商受到趨勢改變的衝擊更大，近年遊戲人口快速增加，主因行動裝置中的遊戲滲透率增加，因此，家用遊戲機台慢慢被手機、平板所取代，所以，家用遊戲機或相關零組件占比較高的生產廠商，都曾遭受到一段遊戲機銷量衰退的衝擊，但目前都已將遊戲機相關的產能轉向其他3C電子商品中，產品轉換的衝擊已過，不過，短線業績也難有大幅成長的空間，因此，遊戲族群的焦點仍應聚焦在軟體研發與代理上。

由近年來的趨勢觀察，遊戲軟體產業營收並未明顯增加，甚至是出現微幅衰退，但在獲利結構轉佳下，毛利率拉升，導致獲利逆勢上揚，只是在遊戲軟體產業中又可以區分為研發與代理，其中，相對於軟體的代理，軟體研發需要投入更大的資金，承擔後續新遊戲的行銷費用與遊戲銷售不如預期的風險，而代理外國遊戲至台灣上線，可直接免除大量的研發費用，雖然降低風險，但在低風險下當然也壓抑了獲利表現空間。

熱門遊戲檔數有限

獲利集中遊戲大作公司

因此，軟體研發的獲利爆發性雖高於軟體代理，但也並非軟體研發皆能呈現大幅獲利，市場熱門遊戲檔數有限，獲利集中於有遊戲大作的公司，所以，投資人在選股時仍要多加留意遊戲市場的動向。