正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

分享 facebook 【作者／林明謙】

我們常常看到市場在談「乖離率」，尤其年線的乖離率最具有參考性，到底年線乖離率的正常水準應該落在多少數值範圍內？當乖離率超過多少以上就得要小心？這是一個警戒的訊號！讓我們從大盤指數「年線乖離率」與過去的歷史統計數據來比較，好好地看看台股未來的風險及潛力，以及目前盤面類股輪動的情況。

正乖離天數占64%

當台股一直上漲，且漲勢愈來愈大、愈大愈快，讓投資人也心生戒心，這時候我們就該好好地看看「年線乖離率」，因為這牽涉到市場的心理、群眾的投資心理，當年線乖離率愈來愈大時，代表反轉點可能要到了，這時候就要準備你丟我撿、人取我棄，開始要逆向操作了。

首先來看一下歷史上加權指數「年線」的統計特性，這邊所計算的年線是用240天的均線來看。

從1999年6月21日～2019年6月21日共20年的時間為止，在這期間共有4982個交易日，其中，與年線正乖離的天數高達3185天，約占全部交易日64%，而負乖離的天數則是1797天，約占36%。

從這個數值特性來看，大盤有將近3分之2的時間是在年線以上，只有3分之1的時間是在年線以下，並不是我們一般所想的各占2分之1，這可以進一步的解釋，大盤在年線以上的多頭時間比較長，年線以下的空頭時間比較短，因為，常常是「多頭緩漲、空頭急跌」，並且空頭通常下跌的幅度還要更大。

而這段期間整體的平均乖離率是1.3%，平均在年線之上，最大的年線乖離率則高達34%，這是在2009年金融海嘯後的大反彈，當時的年線約在5617點，但指數已經V形反彈至7527點，這是在極度壓縮之後，指數反彈得又快又急才會出現的情況，這是近20年間的記錄。 分享 facebook

反過來看，這20年間負乖離的最大值是45%，這是在2008年金融海嘯期間所發生的，當時的年線約在7440點，但加權指數已經跌到4090點，真的是太慘了。

乖離過大容易反轉

我們再進一步看年線乖離率的「機率分布表」，我們直覺上一看，可發現機率最大的是乖離率0%～5%及5%～10%的地方，機率分別有23.4%及21.8%，如果將兩者合計起來，可發現大盤有45%的機率是在年線乖離率0%～10%的位置，代表台股有接近2分之1的時間都在年線上方0%～10%，第3高是年線負乖離率0%～-5%，機率約有12.3%，第4高是-5%～-10%，機率約為7.8%，第5高是10%～15%，機率約為7.7%。

整體來看，如果我們把這前6大最高的機率加總起來，就會發現大盤有近8成的機率會落在「年線正負乖離機率15%」的地方，這是比較常遇見的狀態，至於其他20%的機率就會落在大漲大跌的地方，也就是與年線正負乖離超過15%的較為極端之情況，不過這比較不容易出現，一旦出現，通常會對行情有較大的影響，同時也是市場資金快速進出的時候，不是行情最熱，就是行情大跌的時刻。