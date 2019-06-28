親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

長榮喊話快回家：今晚23時59分前回來 罷工改無薪事假

不敗資產抗貨幣戰 日圓 美股 黃金漲勢旺

2019-06-28 10:45非凡商業周刊

分享
【作者／阮文非】

大家都說川普正把貿易戰轉向貨幣戰，實情也似乎如此，再加上美國和伊朗在中東地區爆發軍事衝突的可能性愈來愈高，在政經局勢如此不明朗下，如何找到投資不會失敗的資產？就目前來看，日圓、美股、黃金和石油等，各自有不敗的條件。

日本央行作繭自縛

各國央行紛紛轉向鴿派，貨幣開始競相貶值來救經濟，在此情況下，日圓成為全球主要國家裡的最強貨幣。自4月底以來，日圓兌美元匯率已累計升值近4.5%，大家都說是避險需求推升所致，按照過去經驗，至少有一部分是。目前全球將近13兆美元的公債為負殖利率，即可反映投資人心態。

像德國10年期公債殖利率就下跌至-0.3%，已創下新低，美國同年期公債也一度跌破2%水準。在此情況下，日本10年債息雖然一度逼近-0.2%，但很快就回升至-0.15%附近。債券殖利率與債券價格走勢相反，債息上升即表示價格下跌，輿論不都是說有避險需求嗎？怎麼日債做為最具代表性的避險工具，卻出現這樣情況？

其實，答案就在日本央行政策上。日銀早在2016年9月為解決負利率對金融業衝擊和日銀的買債規模，放棄貨幣基礎而推出控制殖利率曲線，把10年期公債殖利率維持在0%附近，去年9月開始做出小調整，引入了政策利率的前瞻性指引，像允許10年債息在0%以上或以下20個基點區間內變動。但日本央行目的是要抑制債息上升，因為當時債息在0.1%以上。

日本央行原先要透過這些措施來持續寬鬆貨幣，並抑制市場利率上升。過去寬鬆貨幣政策是安倍經濟學裡的3箭其中1箭，確實發揮過刺激經濟的作用，但時移勢易，在歐美貨幣政策要往更寬鬆方向走下，日本央行終於要為其政策付出慘重代價。因為，日本央行要把10年債息維持在0%水準附近，即使後讓波動幅度擴大至0%以上或以下20個基點區間，但日本債息仍明顯高於德債，美國10年債息也從去年10月底最高3.263%，一路下滑至目前約2%，相對之下，日本債息相當穩定。

分享

強勢日圓穩賺不賠

儘管日本央行總裁黑田東彥表示，不會嚴格執行20個基點區間政策，但大家都知道日本央行政策方向不會說改就改，也就是說，在歐美開始要讓基準和市場利率下降來提振經濟之際，日本央行政策卻硬著頭皮把債息撐在0%水準附近，讓日債息比德債高也比美債穩定。在大家追求更高殖利率回報和避險下，日本央行做法無疑是吸引大家去買日債，不僅安全，且債息有央行政策撐住而不會負太深。

這樣近乎打包票的貨幣政策，無怪乎讓日圓成為最近最強的主要國家貨幣！日銀政策特色是謹慎而不隨意有重大改變，這情況只要持續，等於在告訴我們，日圓強勢根本不會改變，也就是說，日圓是目前穩賺不賠的投資。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/28 No.1151】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:45

遊戲業產值快速成長 軟硬際遇兩極 軟體研發 代理俏

2019-06-28 10:45

超級機戰蓄勢待發 台廠新機鏈誰最靚？

2019-06-28 10:45

臺企銀華麗轉身 黃博怡要讓金融變得不一樣

2019-06-21 10:24

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

2019-06-21 10:24

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

下半年反攻特種部隊 3大尋寶攻略帶你強勢逆襲！

2019-06-14 13:28

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-14 13:28

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:28

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

黑馬就在你身邊！ 生活選股術精選16檔好貨

2019-06-06 10:46

華概股 蘋概股總盤點 誰能成為最佳抗戰英雄？

2019-06-06 10:45

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

歡慶23周年 10檔壽星股 贏戰下半年

2019-06-06 10:43

4天3夜玄奘之路一步一腳印 台大EMBA瘋戈壁 戰勝自我 團隊合作成風範

2019-06-06 10:41

跌深股自救術 股民必看！ 逆轉勝作戰計畫

2019-05-31 13:05

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

金融股大不如小 小而美績優生 波動護身符

2019-05-31 13:05

生技股 下波投資焦點 製藥 醫美保健 醫材不容小覷

2019-05-31 13:05

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 11:37

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37

超級投資大戶轉向！ 私募股 不動產 尖牙股成最愛

2019-05-24 11:37

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-17 16:26

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26

蘋概股搶食非蘋商機 搶到手 誰就能立於不敗！

2019-05-17 16:26

下一波誰將勝出？ 強股風雲榜

2019-05-10 16:46

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-10 16:46

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-10 16:46

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49
看更多

熱門文章

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

除權息旺季 用股期賺股利比較划算？

2019-06-20 15:37

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-19 16:21

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

除權息旺季來了！股價會直直落？

2019-06-20 15:35

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

反送中學英文 搞懂法律英文law、bill、act怎麼用！

2019-06-21 11:32

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

想到中租控股當國際人才 多益至少850分！

2019-06-21 11:34

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:22

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-19 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top