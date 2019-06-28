不敗資產抗貨幣戰 日圓 美股 黃金漲勢旺

分享 facebook 【作者／阮文非】

大家都說川普正把貿易戰轉向貨幣戰，實情也似乎如此，再加上美國和伊朗在中東地區爆發軍事衝突的可能性愈來愈高，在政經局勢如此不明朗下，如何找到投資不會失敗的資產？就目前來看，日圓、美股、黃金和石油等，各自有不敗的條件。

日本央行作繭自縛

各國央行紛紛轉向鴿派，貨幣開始競相貶值來救經濟，在此情況下，日圓成為全球主要國家裡的最強貨幣。自4月底以來，日圓兌美元匯率已累計升值近4.5%，大家都說是避險需求推升所致，按照過去經驗，至少有一部分是。目前全球將近13兆美元的公債為負殖利率，即可反映投資人心態。

像德國10年期公債殖利率就下跌至-0.3%，已創下新低，美國同年期公債也一度跌破2%水準。在此情況下，日本10年債息雖然一度逼近-0.2%，但很快就回升至-0.15%附近。債券殖利率與債券價格走勢相反，債息上升即表示價格下跌，輿論不都是說有避險需求嗎？怎麼日債做為最具代表性的避險工具，卻出現這樣情況？

其實，答案就在日本央行政策上。日銀早在2016年9月為解決負利率對金融業衝擊和日銀的買債規模，放棄貨幣基礎而推出控制殖利率曲線，把10年期公債殖利率維持在0%附近，去年9月開始做出小調整，引入了政策利率的前瞻性指引，像允許10年債息在0%以上或以下20個基點區間內變動。但日本央行目的是要抑制債息上升，因為當時債息在0.1%以上。

日本央行原先要透過這些措施來持續寬鬆貨幣，並抑制市場利率上升。過去寬鬆貨幣政策是安倍經濟學裡的3箭其中1箭，確實發揮過刺激經濟的作用，但時移勢易，在歐美貨幣政策要往更寬鬆方向走下，日本央行終於要為其政策付出慘重代價。因為，日本央行要把10年債息維持在0%水準附近，即使後讓波動幅度擴大至0%以上或以下20個基點區間，但日本債息仍明顯高於德債，美國10年債息也從去年10月底最高3.263%，一路下滑至目前約2%，相對之下，日本債息相當穩定。 分享 facebook

強勢日圓穩賺不賠

儘管日本央行總裁黑田東彥表示，不會嚴格執行20個基點區間政策，但大家都知道日本央行政策方向不會說改就改，也就是說，在歐美開始要讓基準和市場利率下降來提振經濟之際，日本央行政策卻硬著頭皮把債息撐在0%水準附近，讓日債息比德債高也比美債穩定。在大家追求更高殖利率回報和避險下，日本央行做法無疑是吸引大家去買日債，不僅安全，且債息有央行政策撐住而不會負太深。

這樣近乎打包票的貨幣政策，無怪乎讓日圓成為最近最強的主要國家貨幣！日銀政策特色是謹慎而不隨意有重大改變，這情況只要持續，等於在告訴我們，日圓強勢根本不會改變，也就是說，日圓是目前穩賺不賠的投資。