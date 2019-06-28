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長榮喊話快回家：今晚23時59分前回來 罷工改無薪事假

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45非凡商業周刊

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【作者／孫慶龍】

近1～2年，台灣在稅務上其實做了滿大的變革，讓參與除權息能夠享有的減稅效應，程度皆有所差別。

舉例來說，假設一位薪資年所得在56萬元的單身上班族，對於參與不參與除息？甚至參與多少除息？都會影響到繳稅的金額。

3大情境檢視

參與除息可降低負擔

第1個情境，是這位上班族完全沒有買股票，或者是買了股票，但在除權息前選擇全部賣掉，依照試算表的結果，每年到了5月報稅季節，應繳納所得稅金額為7600元。

不過，如果進入第2個情境，當年股利所得合計有12萬元，如果薪資所得維持不變，應繳納所得稅則將可以從7600元降至3400元。換言之，不僅收入變多了，繳稅的金額還能因此減小。

至於第3個情境，在所有條件都不變下，當年度的股利收入如果來到32萬元，最後的結果，非但不用繳一毛的所得稅，甚至還可收到國稅局3600元的退稅支票，一來一往相差了11200元。

從上述的試算結果，似乎可得到一個結論，參與股票的除息，不僅增加了股利收入，還可因此降低稅務的負擔，可謂一舉數得。

是否參與除權息

避免賺了股利賠了價差

單純從市值增減的變化來看，除權息只不過是右手換到左手的差別，例如1檔100元的股票，除息5元，雖然投資人可獲得現金股利，以及看似5%的現金殖利率，但由於除完息之後，股價就會從100元下降至95元，因此除非未來股價能回升到100元，否則都只是自己配給自己的過程。

由於除權息的過程，完全不影響市值的變化，當投資人在思考是否要參與除權息？這當中最大考量，就是要避免讓自己陷入「賺了股利，賠了價差」的困境。

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以曾經是台灣之光的智慧型手機品牌宏達電（2498）為例，2011年股價從1300元下墜至478元時，董事會宣布將發放每股40元的現金股利，若以當時的股價計算，現金殖利率高達8.36%，然而若貪圖看似「優渥」的現金殖利率，其最後的結果，在假設完全不執行停損下，至今5月30日股價已跌至36.25元，換言之，賺了40元的股利，卻整整賠了超過400元的價差。

宏達電的經典案例，相信會讓投資人更加明白，是否要參與1檔股票的除權息？除了要考慮現金殖利率的高低之外，是否是好公司？股價是否處在好價格？都是非常重要的考量。

第3階段的考量

股價是否處年線之上

然而，在實務的經驗，筆者發現許多投資人對要參與除權息的股票，一來無法確認這是不是一家「好公司」？二來對「好價格」的定義也很模糊，因此，或許透過「股價」與「年線」的相對位置，可找到一個簡單且容易學習的判斷標準，以求能夠趨吉避凶。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/28 No.1151】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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