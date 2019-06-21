小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

分享 facebook 【作者／黃靖哲】

執政黨2020總統大選提名，從原本的勢均力敵，勝負難測，日前已確定由現任總統蔡英文以35.67%的相對高支持度勝過前行政院長賴清德的27.48%的支持度，順利取得執政黨總統候選人的代表權，在取得民進黨第1階段的穩定氣氛當中，「小英概念股」再次站上了選股的話題當中，是否能夠成為資金與市場下一個重點選擇？也成為市場討論的選股話題。

先不論政治上的效應，執政黨與現任總統的政策與成績，自然與股市有所相關，特別在5月之後，美中貿易對抗日漸強烈，造成外銷股情況極不穩定，投資人不敢對傳統外銷電子股大幅進駐，內需政策概念股成為資金的次佳選擇。

抓住資金潮

內需政策概念受矚目

在本刊提醒下，5月起內需資產概念股抬頭開步走，抓住此一資金潮，政府更希望市場資金導向對於執政黨政策相對加分的概念產業，此種態勢在蔡英文總統取得執政黨代表權之後，將會更為明確，未來衝刺選情的利多，與相關政策方向，也極可能是2020總統大選選前重點個股。

蔡英文總統執政過程當中，不斷強調5＋2產業（機械、電子、綠能、生技、國防加上新農業、循環經濟等7個產業）的重要目標，雖說已進入競選連任狀態，並非給與市場新的話題，但是競選過程當中，政策愈說愈清楚，重點也愈說愈為明確。

細觀近期總統談話當中，國防自主、國艦國造是蔡總統自豪的認為這是過去歷任總統沒有做到的成績，將來當然還會努力推動；風力發電與相關能源政策，延續過去改變能源政策的說法，股價今年也有所表現；而近期不斷強調台商回台以及南向政策的成功與重要性，可見美中貿易對抗當中，總統認為未來台商仍必須從大陸向外遷徙，並且希望回到台灣投資帶動台灣就業機會。

而生技產業上則推動台灣成為東南亞醫療中心，其中細胞療法的推動上，更具有革命性的產業生機，累積下來雖不脫5＋2產業的範圍，但是重點則略有不同，也可以成為選股的重要方向。 分享 facebook

本刊在5月10日當期就提醒讀者，台商回台將會是複製下一個越南概念股最重要的機會。由於美中貿易對抗已經進行2年，這當中許多台商已經將大陸的生產中心漸漸移動到東南亞，運動類股儒鴻（1476）、得力（1464）等成為越南概念股相關指標。

其中，豐泰近2年漲幅達227％，可說是這次南向概念當中表現最佳個股，然而去年底美國開始限制華為相關設備，5月關稅可說引爆了高科技美中對抗，本波要移出大陸的高科技電子股，並不適合於東南亞的暖溼氣候，台灣成了最重要的選項。