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科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

全球股市走勢軟弱，現在再討論多或空似乎都沒有多大意義，最重要的是接下來有什麼投資規畫。掌管ARK Invest的基金經理人伍德（Catherine Wood）最近成媒體焦點，因為在大家看壞特斯拉之下，她卻看好其股價上看4000美元。她早在去年2月已喊出4000美元，直到現在仍不改其看法。

她自稱為「科網女股神」，讓人覺得她太自大嗎？但人家就是有自大的本錢。因為在過去3年股市波動劇烈情況下，其掌管的基金平均年報酬率約43%！這表示3年前投資其基金100元，本金加獲利變成300元，她能有如此績效是其眼光獨到而勇氣過人，像比特幣還在250美元時她大舉投資，又在迫近2萬美元出清部位，她從中賺多少錢就不用多說。

她的選股技巧是專門尋找營收具幾何級數增長（exponential growth）的潛力股與產業。她認為只要營業額不斷倍增，假以時日的業績就會十分驚人。

她今年看好的科技產業，是人工智慧、電子錢包、虛擬貨幣、無人計程車、基因排序、3D列印和機械人，這些都是新興科技產業，也只有這些產業的公司才能具備幾何級數增長的潛力。

她從這些產業裡看中不少個股，若她繼續看對趨勢的話，對台灣科技股的投資人來說沒有比這個更好的消息，因為她所看中的標的，我們都可以在台股中找得到（參考本期49頁）相關的概念股，而且還可以在最近大家悲觀的要死時趁低布局，只要真的從中找到潛力股，股市大跌反而對有做準備的投資人而言，是絕佳的重大利多。

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改變世界的5家企業

投資任何能改變世界的企業，就能為投資人創造大量財富，伍德認為我們正看到愈來愈多科技革新所帶來的改變，這是過去從未發生過。現在其口袋裡就有5個能改變世界的投資名單，除了她一直看好的特斯拉外，還有輝達、企業雲端整合平台服務商路坦力（Nutanix）、3D列印的Stratasys和Materialise NV。

特斯拉技術遙遙領先

先看看她對特斯拉的看法，特斯拉曾經是一家具創新性思維的電動車商，但現在卻被外界視之如草介，她說從未看過像特斯拉這樣曾被捧上天，卻一下字就被踩在地上，看壞的人認為其銷售持續放緩之際，從福特到BMW等傳統車商也競相投入電動車市，加上特斯拉的高層出走而創辦人馬斯克自己負面新聞一堆。但看多的人卻認為特斯拉仍然在電動車市遙遙領先其他對手，消費者仍然喜歡其產品，像Model 3首季又成為熱賣車款。

伍德指出，豐田在1980年代能在美國市場打敗美國車商，同樣情況也發生在今年的特斯拉身上，只是戰場變成電動車市，由於特斯拉有能力設計自己的高科技車商來生產電動車，並在中國複製這套生產模式。在特斯拉遙遙領先之下，部分投入電動車市的傳統車可能無法存活，加上特斯拉計畫在2020年讓100萬輛無人駕駛的自動程計車上路，這是不容忽視的潛力無窮的市場。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/21 No.1150】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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