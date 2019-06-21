全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

分享 facebook 【作者／賴建承】

川普自2016年11月當選美國總統之後，打著美國優先的旗幟於全世界到處點燃戰火，在政治與軍事方面，包括2次川金會、退出伊朗核協議、制裁委內瑞拉、南海軍事動作頻頻以及與俄羅斯關係交惡等等。

各國不甘示弱

紛紛提出反擊措施

經濟方面，除了受矚目的中美貿易戰外，與歐盟、墨西哥、加拿大、印度、日本、韓國等均有不同程度的貿易摩擦，甚至今年還將9個國家列在貨幣操作觀察名單，分別為中國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡及越南等。

川普到處點火，各國也不甘示弱，紛紛提出一些反擊措施，情勢的擴大與惡化使得人們不免擔心發展成為1930年代大蕭條時期的全球貿易戰！1930年代美國國會通過貿易保護主義的「斯姆特-霍利關稅法」，引起貿易夥伴報復進而掀起全球貿易戰，美國不論是進口額、出口額均大幅下降，GDP更呈現腰斬情況！

市場目前擔心貿易戰將使人民生活成本上升，購買力下降，全球經濟活動將因此而大幅萎縮，進而造成停滯性通膨的情勢。

全球化已經相當成熟，若是川普不能克制本身的做法模式，這將會是貿易的核子戰爭，更不是美國所能夠承受的，而且川普上任後所做的大幅減稅與放鬆管制也將揮之而去，美國經濟成長率也將會大不如前，到了2020年11月，川普還能連任嗎？這顯然不是他所希望看到的。 分享 facebook

受到中美貿易戰衝擊，全球總經數據皆不如預期，首先，美國5月ISM製造業指數自4月的52.8降至52.1，創2016年10月以來新低，也是川普上任後的新低；5月耐久財訂單年增率更僅有0.03%，與2018年8月的12.38%相去甚遠；5月非農就業人數僅增加7.5萬人，遠低於市場預期的17.5 萬人。

股市創高有難度

明年存在熊市風險

英國5月製造業PMI也在英國脫歐疑慮下破50大關來到49.4；歐元區5月製造業PMI終值為47.7，持續在50以下，其中，德國製造業PMI更見到44.3；至於中國5月官方製造業PMI則再次跌落50以下萎縮區來到49.4。經過了10年的寬鬆政策，所換來的是那麼不堪一擊的經濟狀況，因此若貿易戰擴大衝突，下半年製造業PMI要明顯復甦有一定難度。

世界銀行將今年全球經濟成長率降至2.6%，較去年報告預測的3%低，其中，東亞太平洋地區今、明年經濟成長將降至5.9%，這是1998年亞洲金融風暴以來，首度經濟成長率降至6%以下。世銀預估美國今年經濟成長率將放緩至2.5%，明年將進一步放慢至1.7%；歐元區2020年～2021年經濟成長率將在1.4%左右徘徊。

綜上所述，在經濟數據不佳下，下半年全球股市僅能靠貨幣寬鬆來支撐股市，指數要再創高難度高，除了中國股市有基期低且吸引外資進駐買盤外，不論是美股、歐股、亞股等均僅是大區間整理。同時依據今、明年經濟預測來推估，2020年全球股市存在著極大的熊市風險，邁入明年投資人將更需謹慎！