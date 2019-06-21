親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

蘇貞昌稱派軍機幫長榮 李正皓：真正唬爛王

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

臺企銀華麗轉身 黃博怡要讓金融變得不一樣

2019-06-21 10:24非凡商業周刊

分享
【編審／傅秀玉 採訪記者／賴家瑩】

內文：接受專訪當天，一見到面，就帶著滿滿笑容和在場的工作團隊打招呼，一一握過每個工作人員的手，親切的像是自己家的長輩一樣，溫文儒雅的氣質絲毫沒有董事長的架子。

他是黃博怡，臺灣中小企業銀行董事長，過去，大家對於黃博怡較熟知的身分，是台灣金融研訓院院長，而後進到公股行庫擔任董座。從一位給出建言的學者，轉換身分，接手執掌一家歷史超過百年的銀行，當時這轉變讓大家感到意外，但很快的，黃博怡就靠著清楚的經營策略，證明自己的價值。

是上天最好的祝福

談起自己由學者到CEO的路程，外界說這是一場華麗轉身，黃博怡則笑說這是上天對他最好的祝福。

他表示，「我想我很幸運，在大學教書期間，也經常有機會到產業界學習，這個轉換對我來講，還算沒有太大的困難，我基本上是屬於樂在工作的，之前到金融研訓院，也是一個很好的學習，社會對研訓院有很高的期待，因為它肩負著扮演整個金融產業界的眼睛、大腦的角色，這份工作對我來講，也是非常有啟發性。」事實上，黃博怡本身就是位經濟學博士，學者出身的他，對於台灣經濟狀況熟稔的很，加上黃博怡過去擔任學者時，研究領域其實包括中小企業金融，所以對於銀行體系並不陌生。

分享

「在過去的20年、30年當中，我一直很關心國內相對弱勢的中小企業，也很期待臺灣有一家中小企業的專業銀行，能夠真正把專業銀行的功能充分的發揮，來到臺企銀，讓我覺得是一個很美好的一個安排。」黃博怡笑著跟我們分享這一路上，他心境上的轉換，也能清楚地窺見，在他接下臺企銀的董座之位，表面上是跨領域的身分轉換，但實際上，是讓黃博怡剛好能發揮所長。

全台灣總計共有38家銀行，大型的「商業銀行」主要衝刺消金業績、放貸業務；「專業銀行」，則是專注在自己擅長領域當中的放款跟承作，這樣的銀行通常定位明確，有屬於他們的利基。

事實上，臺灣中小企業銀行，就是一家以提供給中小企業融資跟輔導為主的專業銀行，但在上市之後，臺企銀的業務發展取向愈來愈像商業銀行，更時常擺盪在商業銀行與中小企業銀行定位之間猶疑不定。

「就我的角度來看，臺企銀有點迷失定位！」這是黃博怡上任之後面對的第一個大挑戰，臺企銀應該如何定位自己的價值？

回歸專業銀行角色

首先，他透過溝通讓同仁思考現況，臺灣金融市場極度飽和、商業銀行林立，論規模，臺企銀並非最大，但若論到專業，臺企銀絲毫不輸人。黃博怡以學者分析精闢的特質進而成功說服同仁，讓臺灣中小企銀回歸一家「專業銀行」的角色，找到自己的利基，才為上上之選。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/21 No.1150】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

2019-06-21 10:24

下半年反攻特種部隊 3大尋寶攻略帶你強勢逆襲！

2019-06-14 13:28

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-14 13:28

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:28

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

黑馬就在你身邊！ 生活選股術精選16檔好貨

2019-06-06 10:46

華概股 蘋概股總盤點 誰能成為最佳抗戰英雄？

2019-06-06 10:45

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

歡慶23周年 10檔壽星股 贏戰下半年

2019-06-06 10:43

4天3夜玄奘之路一步一腳印 台大EMBA瘋戈壁 戰勝自我 團隊合作成風範

2019-06-06 10:41

跌深股自救術 股民必看！ 逆轉勝作戰計畫

2019-05-31 13:05

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

金融股大不如小 小而美績優生 波動護身符

2019-05-31 13:05

生技股 下波投資焦點 製藥 醫美保健 醫材不容小覷

2019-05-31 13:05

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 11:37

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37

超級投資大戶轉向！ 私募股 不動產 尖牙股成最愛

2019-05-24 11:37

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-17 16:26

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26

蘋概股搶食非蘋商機 搶到手 誰就能立於不敗！

2019-05-17 16:26

下一波誰將勝出？ 強股風雲榜

2019-05-10 16:46

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-10 16:46

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-10 16:46

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？

2019-05-03 10:49

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

5月飆不飆先看續強股 5G PCB 手機 奧運成關鍵

2019-05-03 10:49

強勢股3大型態操作對策 續強？轉弱？演練再賺一波

2019-05-03 10:49

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 08:53
看更多

熱門文章

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

除權息旺季 用股期賺股利比較划算？

2019-06-20 15:37

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-19 16:21

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-19 16:17

地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

2019-06-19 16:28

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

2019-06-19 16:16

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

除權息旺季來了！股價會直直落？

2019-06-20 15:35

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

沒有距離感的孔曉振 善於觀察人心

2019-06-17 08:31

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:22

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-14 15:38

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

陳意涵放閃 分享與老公甜蜜暗號

2019-06-17 08:28

蔡英文升級2.0 打完賴神打柯神？

2019-06-19 16:15

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top