臺企銀華麗轉身 黃博怡要讓金融變得不一樣

分享 facebook 【編審／傅秀玉 採訪記者／賴家瑩】

內文：接受專訪當天，一見到面，就帶著滿滿笑容和在場的工作團隊打招呼，一一握過每個工作人員的手，親切的像是自己家的長輩一樣，溫文儒雅的氣質絲毫沒有董事長的架子。

他是黃博怡，臺灣中小企業銀行董事長，過去，大家對於黃博怡較熟知的身分，是台灣金融研訓院院長，而後進到公股行庫擔任董座。從一位給出建言的學者，轉換身分，接手執掌一家歷史超過百年的銀行，當時這轉變讓大家感到意外，但很快的，黃博怡就靠著清楚的經營策略，證明自己的價值。

是上天最好的祝福

談起自己由學者到CEO的路程，外界說這是一場華麗轉身，黃博怡則笑說這是上天對他最好的祝福。

他表示，「我想我很幸運，在大學教書期間，也經常有機會到產業界學習，這個轉換對我來講，還算沒有太大的困難，我基本上是屬於樂在工作的，之前到金融研訓院，也是一個很好的學習，社會對研訓院有很高的期待，因為它肩負著扮演整個金融產業界的眼睛、大腦的角色，這份工作對我來講，也是非常有啟發性。」事實上，黃博怡本身就是位經濟學博士，學者出身的他，對於台灣經濟狀況熟稔的很，加上黃博怡過去擔任學者時，研究領域其實包括中小企業金融，所以對於銀行體系並不陌生。 分享 facebook

「在過去的20年、30年當中，我一直很關心國內相對弱勢的中小企業，也很期待臺灣有一家中小企業的專業銀行，能夠真正把專業銀行的功能充分的發揮，來到臺企銀，讓我覺得是一個很美好的一個安排。」黃博怡笑著跟我們分享這一路上，他心境上的轉換，也能清楚地窺見，在他接下臺企銀的董座之位，表面上是跨領域的身分轉換，但實際上，是讓黃博怡剛好能發揮所長。

全台灣總計共有38家銀行，大型的「商業銀行」主要衝刺消金業績、放貸業務；「專業銀行」，則是專注在自己擅長領域當中的放款跟承作，這樣的銀行通常定位明確，有屬於他們的利基。

事實上，臺灣中小企業銀行，就是一家以提供給中小企業融資跟輔導為主的專業銀行，但在上市之後，臺企銀的業務發展取向愈來愈像商業銀行，更時常擺盪在商業銀行與中小企業銀行定位之間猶疑不定。

「就我的角度來看，臺企銀有點迷失定位！」這是黃博怡上任之後面對的第一個大挑戰，臺企銀應該如何定位自己的價值？

回歸專業銀行角色

首先，他透過溝通讓同仁思考現況，臺灣金融市場極度飽和、商業銀行林立，論規模，臺企銀並非最大，但若論到專業，臺企銀絲毫不輸人。黃博怡以學者分析精闢的特質進而成功說服同仁，讓臺灣中小企銀回歸一家「專業銀行」的角色，找到自己的利基，才為上上之選。