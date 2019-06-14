台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

分享 facebook 【作者／林明謙】

海外布局做生意的台商又要開始回流了，這是從2016年以來回流最明顯的一年，這些回流的台商開始在全台灣找可以建廠房的用地，形成一股回台熱潮。當然，這就是中美貿易戰的後遺症漸漸浮現的後果，在高達25%的關稅下，從去年起就有許多台商開始回流台灣，重新布局生產基地，據經濟部的統計，台商近年已經回流約3700億元，經濟部樂觀預估今年可能可以突破6000億元。

全台工業用地熱起來

這麼龐大的資金回流潮是一種結構性的轉變與趨勢，台經院景氣預測中心主任孫明德預測將會對台灣未來5年～20年的經濟成長產生貢獻。因此，在2020年初的總統大選過後，待政治的風向球抵定、沒有不確定因素來干擾下，將讓台灣的電力、土地有更充分的供應，台商回流的趨勢將可能會更加明顯。

而建新廠房最重要的第1步就是「先找土地」，於是「資產股」成了台商回流的首批受惠股，甚至在台商回台置產的想像空間下，「營建股」也是受惠族群之一。

近期科技部統計指出，1～5月竹科廠商總投資金額達3.75億元，中科廠商總投資58.6億元，兩者多以精密機械產業為主，而南科廠商總投資為71.8億元，以光電產業為主，也因為中科、南科的回台投資年增率以1～2倍的速度成長，讓市場上的工業用地交易跟著開始熱絡起來。

世邦魏理仕表示，今年商用不動產市場百花齊放，特別是工業地產包含廠房、廠辦及工業用地的交投都相當的熱絡，去年工業地產成交金額全年僅約203億元，今年統計到4月已經出現128億元的交易量，有相當明顯的成長。

而根據另一家業者戴德梁行統計，去年的工業地產交易總額為278億元，而今年前5月工業地產交易已達262億元，需求熱度更是明顯升溫。

兩家業者的計算方法或時間上也許有所不同，但統計數據都指出今年的工業用地需求升溫，是自2016年以來最熱絡的一年。市場業者普華國際不動產先前更表示，目前全台工業地產上漲，其中漲幅最大的是中壢工業區，4年前1坪只要19萬元，現在則是漲至27萬元，4年內大漲超過4成，可想而知，等到2020總統大選完後，全台的工業用地有可能會進一步的升溫。 分享 facebook

７大產業為回流大宗

因此，連經濟部都要求台糖強力釋出土地來與工業局合作開發廠區，目前共提報出2051公頃，未來這些農地與工業局合作開發後也「只租不售」，可見得解決土地問題將是燃眉之急，難怪政府官員大家都要動起來。

以經濟部下的「投資台灣事務所」公布的資料來看，截至6月6日，已召開20次的聯審會議，共有69家通過審核，總投資金額約3690億元，並創造出約33000個工作機會，其中，具名的上市櫃公司共有約39家，如和碩（4938）、廣達（2382）、國巨（2327）等知名大廠，都已經在通過的回流名單中。