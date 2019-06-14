錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

分享 facebook 【作者／林明謙】

近期在朋友的轉寄下，看到了一則有趣而發人深省的滴滴影片，裡面所談到的一則真實的故事，1973年一位廈門陳女士存了人民幣1200元，拿到了一張定存單，在經過44年之後，也就是2017年領回人民幣2684元，引起網友們的熱烈討論，當年普通的工作月薪約人民幣20幾元，這在當時的中國可是5年薪水。

筆者概算了一下，若以台灣年薪30萬元來看，5年薪水差不多是現在的台幣150萬元，這就是當時這筆錢的價值，算是一筆大錢。

但也因為存進銀行，4年後換算成台幣僅約12000元，被通膨給侵本得剩下10分之1都不到，那位陳女士還打算請親朋好友一起吃飯，大概只能夠擺個2～3桌吧，但在當時這1200元人民幣可是一筆大錢，這就是錢放在銀行裡的真實後果，值得令人深思。

還有大陸網友計算出來，拿當年這1200元人民幣買貴州茅台酒大概可以買進200瓶，好好的保存起來放著，到現在可是會值上千萬的人民幣，這可是翻了8000多倍的報酬率，這幾乎已經變成古董級的收藏身價了，年化報酬率將近23%，太難以置信了，還有人認為可以賣到上億人民幣，筆者就不去算這驚為天人的數字了。

的確，錢不是放在銀行中的，以銀行一般給的利率水準下，永遠是那個時代中看起來最穩定，但卻最不值得的投資，因為存在銀行裡面的錢，全部都會被通貨膨脹給吃掉，等於存在銀行裡面的存款，實際上的購買力是下滑的，也因此，才會得出錢不是放在銀行裡的結論。

44年的驚人報酬率

有網友認真的談到，若44年前這筆錢拿來投資，現在是什麼景況，當然有些網友的計算數據稍微浮誇了些，筆者還是決定自己親自算一下比較準確，於是蒐集了以1975年底至2019年6月7日為止的數據，來做個比較。 分享 facebook

44年前也就是1975年底，當時美股「道瓊工業指數」差不多是在1004點，而現在2019年6月7日的收盤則是25983點，總報酬率高達2488%，以年化報酬率來計算，相當於每年7.7%的複利效果，這真的也是很驚人，當年投資1萬美元的話，現在是將近25萬美元了。而「NASDAQ指數」在44年前只有98點，44年之後現在來至7742點，總報酬率更是高達7800%，年化報酬率更是高達10.4%，這不就是我們業界操盤人、基金經理人所追求的長期穩定報酬率，居然只要簡單的投資美股指數就可以輕易達成了，果然印證了一句經典名言，那就是投資真的很簡單，只是簡單到人們不願意相信，也不願意慢慢變富有。

股票翻倍速度最快

如果我們來看其中個股將更驚人，大家最感興趣的會是「蘋果」，由於蘋果是在1980年上市的，當時的股價在經過股票分割調整後差不多在0.4美元左右，而現在是190.15美元，總投資報酬率高達47000%之多，相當於470幾倍，年化報酬率更是驚人的15%，這意味著當年只要投資蘋果1萬美元，現在就可以拿回470萬美元，簡直成了大富翁了。

再看幾家老牌全球知名的美股，像「迪士尼」在這44年來，股價從0.97美元漲至現在的190.15美元，總報酬率也高達14000%之多，年化報酬率將近12%。

而「可口可樂」則是0.82美元漲至現在的51.49美元，總報酬率接近6200%，年化報酬率將近10%。