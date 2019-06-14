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全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-14 13:28非凡商業周刊

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【作者／許博傑】

對於台灣的投資人來說，過去一段時間經歷了國際股市的大漲與動盪，如能善用與國際接軌的ETF來避險或連動，其實不管是國際股市大跌或大漲，都能提高勝率。

此外，由於目前投信發行的國外ETF種類愈來愈多，不管是指數、原物料、貨幣、產業型、甚至是債券型ETF，由於這些ETF種類繁多且複雜，要如何正確、有效率的利用並從中撈寶，就是投資人目前的當務之急。

指數型ETF

適度運用空頭也能賺

每每國際股市動盪之際，往往都有所謂的空頭主流與未來可能領先強彈的主流市場，避險型的ETF除了可以幫助投資人適度對台股的部位進行對沖避險之外，也能幫助投資人抓住國際市場的空頭主流來進行獲利。

目前市場上避險型ETF眾多，包括指數型、商品、貨幣ETF等。

以指數型來看，可供市場避險的包括看空日股、港股、印度股市、道瓊指數、S&P500指數、那斯達克指數等ETF，只要投資人判斷這些市場在未來的一季甚至半年以上的時間可能走空，那麼相關的反向ETF就是可以中、長線操作布局的方向，當然也可利用反向ETF來短打。

至於當中的原油、黃金、美元指數、日圓的反向ETF，也是提供投資人對這些商品或者貨幣看空時的操作標的，然而，由於目前市場都不太熟悉貨幣ETF商品，所以，也造成了元大美元指數反1（00674R）、元大S&P日圓反1（00707R）月均成交量相對低迷，投資人在操作上務必要留意此一流動性問題。

另外，市場上去年以來最紅的避險型ETF非富邦VIX（00677U）莫屬，由於富邦VIX是追蹤標普500波動率短期期貨，主要是重視標普500的波動率，不管是可能大漲或大跌的波動，甚至如果是走長多或長空，可能指數短期的波動率並不會太大，所以嚴格來說，富邦VIX並非是完全看空美股的標的。

因此，在長線上仍不建議投資人以長期持有的心態去操作，如真的看空美股，包括元大S&P500反1（00648R）、國泰美國道瓊反1（00669R）、富邦NASDAQ反1（00671R）等，都是投資人可善用的標的，而且這3檔ETF也都具有直接追蹤的功能，長期來說，對於投資人的操作報酬率上將有較大的幫助。

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從策略面來看，在現階段全球股市不穩定的狀況下，假設投資人還是看好台股中個股的表現，但又擔心未來美股可能再度大跌，進而拖累投資報酬率，那麼就可以考慮買進看空美股的ETF，如元大S&P500反1、國泰美國道瓊反1、富邦NASDAQ反1等，或適度買進富邦VIX來做避險。

然因投資人主要的投資方向還是以偏多操作為主，在適度的避險也有出現獲利的狀況下，這些避險型ETF仍要有獲利了結的動作，如此才能真正幫助投資人降低整體的風險與交易成本。

產業、防禦型ETF

亂世中另類投資選擇

在近年投信發行的國外ETF中，有愈來愈多全球型或美國焦點產業的ETF，如過去投資人想投資與美國費城半導體指數相關的公司，除了買台積電（2330）之外，頂多在台股裡面就是買相關的供應鏈，除非資金非常龐大的法人才會有辦法透過複委託去買成分股來做連動。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/14 No.1149】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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