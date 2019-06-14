千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

分享 facebook 【作者／阮文非】

川普今年來、尤其5月過後，對貿易戰似乎上了癮，在中美貿易戰不斷升級、讓人認為美國要全力對付中國之際，川普突然又以沒致力解決非法移民問題而揚言要對墨西哥所有出口美國的貨品調高關稅稅率，而且是不斷調高至25%為止；但之後又宣布暫停對墨西哥加徵關稅。川普這樣子蠻幹，是為了達到什麼目的？只要把局面放大至川普在爭取連任，很多瘋狂之舉都能得到合理解釋，這也是川普背後的大陰謀！

川普真的瘋了嗎？

明年就是美國總統大選，爭強好勝的川普早已在為連任做準備，之前的減稅等措施就是為了交出執政成績單。外界曾質疑減稅等措施讓美國負債大增，川普回應說那是他下台後的事，到時候已跟他無關。這基本上反映出川普的執政心態，再回頭看其關稅政策，正顯示他爭取連任已到無所不用其極的地步。

但就目前局面來看，不管朝哪個方向發展，川普似乎都能得到他想要的結果，最終目標更是鎖定聯準會來配合他的降息要求。對川普來說，天下大亂即形勢大好；對習近平來說，似乎也有意把問題拖到明年美國大選，希望等到川普敗選為止。這樣子發展下去，中美貿易戰正朝最壞的方向走。 分享 facebook

川普在5月初對中國貿易宣戰後，中國被外界認為是川普的頭號目標。但在中、美糾紛搞得全球股市跌跌不休之際，他還擴大戰線，除了向墨西哥開槍外，還在6月初終止對印度的特殊貿易待遇，甚至取消印度數十億美元出口至美國之貨品免徵關稅的優惠，看來中國並非川普惟一要搞的對象。在尖牙股成為支撐美股最後主要力量之下，最關心美股表現的川普政府，竟然在這個時候要跟進歐盟對谷歌、臉書等多檔尖牙股的壟斷調查，搞到那斯達克指數一度因此重挫而嚇壞投資人。川普瘋了嗎？

其實川普要連任的機會，目前仍然是五五波，討厭他的人才不管其政績好壞而絕不可能投票給他。在2016年大選裡大輸近300萬票、藉選舉人投票制度才打敗對手希拉蕊的川普最清楚這一點。因此在減稅政策效果逐漸消退之下，川普進一步進行民粹操作就是全力在固樁，只要激化外國多年來如何占美國便宜問題，而現在由他出來中止這一切，就能牢牢抓著鐵粉的票。

他對外接連大打關稅戰的背後動機，在政治上完全符合民粹訴求，更何況任何增加關稅收入的政策都可做為政績之一，至於是否由美國人自己來埋單，因不容易詳細說明而更能打模糊仗。以此來看，川普能得分！但是距離明年11月3日的大選投票日還有將近1年半的時間，若川普真的要這樣下去，對全球股市和經濟肯定不是好消息。

因為貿易戰若不斷升級，最終很可能演變到失控的程度。從川普對中國貿易談判過程來看，他始終採取兩面手法，不斷釋出協議在望，但又常來一記回馬槍而讓人霧裡看花。中國希望讓貿易戰拖到川普明年敗選，但川普又何嘗不是在貿易戰中頻頻放話來牽著媒體的版面走！