下半年反攻特種部隊 3大尋寶攻略帶你強勢逆襲！

分享 facebook 【作者／陳威良】

貿易戰為川普拉抬明年總統大選聲勢的選舉牌，預期為持久戰，應不會在6月底的G20畫下句點，股市也難演出利空出盡戲碼。

即使短期美國看似在貿易戰居於上風，但近期美國新訂單、生產、就業等指標均下降，尤其必須格外警戒的兩大經濟數據都呈現利空：ISM製造業指數今年由高點56.6持續滑落，5月已降至52.1，以及5月新增非農就業人口僅7.5萬人，遠遠不如外界預期。

台股股價淨值比》

僅1.33倍，已超跌！

下半年美股仍有壓力，即使聯準會可能在9月降息因應，但資金效果也僅能帶來短期刺激效應，歷史經驗顯示降息後股市將是短多長空。後續關注重點在於3250億美元商品加徵關稅措施，這部分仍有延緩實施或調整稅率的談判空間，假使不課關稅，對股市中期反彈必有利；而一旦啟動課稅，將導致美國物價上漲，尤其手機、NB及半導體大廠獲利將削減。預估道瓊指數26695點的前波高點難再突破，下檔則看年線支撐在下半年能否守住，若年線彎頭往下則長期頭部確立，將帶來全球股市災難。 分享 facebook

台灣4月景氣燈號連續第4個月呈現黃藍燈，雖然主計總處3度下修台灣全年經濟成長率至2.19%，但也同時上修今年民間投資，併計公共投資後，預計今年固定投資實質成長5.39%，目前美、中貿易衝突升溫，影響全球貿易總量，但受惠台商回流熱絡帶動國內投資成長，加上部分轉單效應，這是投資可留意方向。

外資為台股最大賣壓來源，去年因貿易戰之故，已賣超台股3580億元，今年初因貿易戰有和談跡象，外資強力回補台股，如今連續賣超後，今年買超的金額又幾乎吐光，研判再倒貨籌碼有限。台股目前股價淨值比為1.33倍（統計至5月底），為2005年以來低點，相較2008年金融海嘯景氣衰退，股價淨值比為1.13倍，短線已有過度悲觀、超跌跡象，加上台股目前殖利率約4.33%，遠高於美國2%的10年期公債殖利率，對外資仍具吸引力。

指數11000點》

將是今年多頭的天險

在美股、陸股皆守住年線的前提下，台股第3季有機會先在年線附近止穩打底，待除權息的高峰過後，第4季配合產業旺季、法人與集團作帳效應，可望展開明年大選前的反彈行情，惟指數高點應該也難再突破，預期11000點將是今年多頭天險關卡。

筆者對於電子股展望看法較為保守，主要是今年以來蘋果iPhone銷售欠佳、Intel CPU缺貨問題尚未緩解、Data Center及網通供應鏈仍處庫存去化階段，隨著中美貿易戰擴大，將更不利手機、電腦周邊生產表現，淡季更淡效應恐將延續。選股可留意受惠新規格與新趨勢的成長型個股。