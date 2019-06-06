親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

黑馬就在你身邊！ 生活選股術精選16檔好貨

2019-06-06 10:46非凡商業周刊

【作者／周代運】

從籌碼面、基本面、技術面選股太難？如果你有這種困擾，「生活選股術」是你的最佳選擇！只要能將它學習好，投資將變得很輕鬆，而且，你還有可能成為「巴菲特第二」！

對一般投資人來說，會認為選股是很麻煩的事情。因為，如果真的要分析好一檔標的，那要兼顧籌碼面、財務分析、產業研究…等，但是光是要摸透其中1項，就可能需要耗盡一生心力。比如說：財務分析是會計的範疇，而這學科就算讀到博士，也未必能完全掌握；說到產業研究，券商機構研究員的所有工作就是追蹤研究自己負責的那一兩個產業，但投資人可沒這麼多時間，所以確實不容易！

這時不妨看看真正的投資大師怎麼做，惟一被全球公認為「股神」的，只有巴菲特。回顧巴菲特的成名作，分別是可口可樂與麥當勞，據其本人受訪時自述，他就是看到民眾人手1瓶可口可樂，以及大家都在吃漢堡，所以才投資這2檔個股並賺到第1桶金。因此，如果能學習這樣的「生活選股術」，投資將變得很輕鬆，重點是，你還有可能成為「巴菲特第二」哦！

善用搜尋引擎找黑馬

時代在進步，「生活選股術」也該與時俱進，筆者建議讀者在利用「生活選股術」時，可以從以下方向著手，首先是「善用搜尋引擎」。搜尋引擎如Yahoo、Google幫助我們在浩瀚網路中找出所想要的資料，通常我們想要的資料也就是我們所關心的事，如果能知道別人都搜尋些什麼，那不也就知道別人所關心的事嗎？搜尋引擎都有熱門關鍵字排行的功能，投資人可藉由這功能知道市場在關注些什麼。

例如之前縣市長選舉時，「高雄發大財」的口號在熱門搜尋排行榜中名列前矛，果然見到高雄概念股、例如高雄建商的京城（2524），股價就有一波不小的漲幅！現在，熱門搜尋排行上則是常見到「5G」的身影，這跟5G即將正式推出商轉有關，預料5G股將會愈來愈火！

分享

第2個是「關注電視廣告」。廣告的功用就是創造或刺激需求，所以說，用搜尋引擎是幫我們判斷「現在」熱點是什麼，那麼關注電視廣告就是讓我們知道「未來」的熱點可能是什麼？關於這點，成功的機率非常高，筆者印象最深刻的是大約2010年前後的冠軍（1806）。

那時，冠軍磁磚這家公司在電視上播放的廣告是1隻大象踩上他們家的磁磚都不會破，不停反覆播放，恰巧那一年，冠軍的股價就從10元上下飆到33.85元，這讓筆者很多企業家朋友笑說：也要找大象拍廣告了；此外，前幾年天王劉德華代言和成（1810），說HCG馬桶是他最親密的伴侶時，也是和成股價的高峰期。

電視廣告飄出黑馬味

為何會有此現象？筆者的看法是：第一，其實投資人也是電視觀眾，透過反覆播放，投資市場自然也會多注意相關標的；第二，就如前面提到的，廣告的功用就是創造或刺激需求，因此理論上，銷售業績在不久之後將會提升，所以股價先反映；第三，為何公司會選在那時候打廣告？可能也是因為旺季到了，所以出手攬客。那既然是產品旺季，股價本來也就該漲！

總之，不管怎麼說，建議可以多關注像《非凡商業周刊》、「非凡電視台」這種一線兼具平面與電視的媒體，只要看到有公司頻繁投放廣告，可能投資機會就來了。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/6 No.1148】想了解更多，詳洽02-27660800

分享

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

華概股 蘋概股總盤點 誰能成為最佳抗戰英雄？

2019-06-06 10:45

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

歡慶23周年 10檔壽星股 贏戰下半年

2019-06-06 10:43

4天3夜玄奘之路一步一腳印 台大EMBA瘋戈壁 戰勝自我 團隊合作成風範

2019-06-06 10:41

跌深股自救術 股民必看！ 逆轉勝作戰計畫

2019-05-31 13:05

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

金融股大不如小 小而美績優生 波動護身符

2019-05-31 13:05

生技股 下波投資焦點 製藥 醫美保健 醫材不容小覷

2019-05-31 13:05

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 11:37

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37

超級投資大戶轉向！ 私募股 不動產 尖牙股成最愛

2019-05-24 11:37

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-17 16:26

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26

蘋概股搶食非蘋商機 搶到手 誰就能立於不敗！

2019-05-17 16:26

下一波誰將勝出？ 強股風雲榜

2019-05-10 16:46

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-10 16:46

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-10 16:46

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？

2019-05-03 10:49

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

5月飆不飆先看續強股 5G PCB 手機 奧運成關鍵

2019-05-03 10:49

強勢股3大型態操作對策 續強？轉弱？演練再賺一波

2019-05-03 10:49

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 08:53

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

遊戲新戰局台廠備戰 3大品牌＋2大巨頭 火力全開

2019-04-29 08:50

鴻海集團搭總統專機 旗下哪些個股能跟著起飛？

2019-04-28 10:36

商人總統拚經濟較牛？ 盤點全球由商從政元首成績單

2019-04-26 16:04

6力財務比率挑好股 專家精選8檔錢景光明

2019-04-19 13:54

航太產業進入收成期 短線利空正是布局好時機

2019-04-19 13:52

美股好戲還在後頭？未來多空交戰布局集團股

2019-04-19 13:51

精明投資 躲在法人身後 最愛的KY股 銅板股

2019-04-19 11:43

熱錢派對開跑 誰是台股最佳女主角？

2019-04-19 11:41
看更多

熱門文章

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

2019-05-31 15:29

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top