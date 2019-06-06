黑馬就在你身邊！ 生活選股術精選16檔好貨

【作者／周代運】

從籌碼面、基本面、技術面選股太難？如果你有這種困擾，「生活選股術」是你的最佳選擇！只要能將它學習好，投資將變得很輕鬆，而且，你還有可能成為「巴菲特第二」！

對一般投資人來說，會認為選股是很麻煩的事情。因為，如果真的要分析好一檔標的，那要兼顧籌碼面、財務分析、產業研究…等，但是光是要摸透其中1項，就可能需要耗盡一生心力。比如說：財務分析是會計的範疇，而這學科就算讀到博士，也未必能完全掌握；說到產業研究，券商機構研究員的所有工作就是追蹤研究自己負責的那一兩個產業，但投資人可沒這麼多時間，所以確實不容易！

這時不妨看看真正的投資大師怎麼做，惟一被全球公認為「股神」的，只有巴菲特。回顧巴菲特的成名作，分別是可口可樂與麥當勞，據其本人受訪時自述，他就是看到民眾人手1瓶可口可樂，以及大家都在吃漢堡，所以才投資這2檔個股並賺到第1桶金。因此，如果能學習這樣的「生活選股術」，投資將變得很輕鬆，重點是，你還有可能成為「巴菲特第二」哦！

善用搜尋引擎找黑馬

時代在進步，「生活選股術」也該與時俱進，筆者建議讀者在利用「生活選股術」時，可以從以下方向著手，首先是「善用搜尋引擎」。搜尋引擎如Yahoo、Google幫助我們在浩瀚網路中找出所想要的資料，通常我們想要的資料也就是我們所關心的事，如果能知道別人都搜尋些什麼，那不也就知道別人所關心的事嗎？搜尋引擎都有熱門關鍵字排行的功能，投資人可藉由這功能知道市場在關注些什麼。

例如之前縣市長選舉時，「高雄發大財」的口號在熱門搜尋排行榜中名列前矛，果然見到高雄概念股、例如高雄建商的京城（2524），股價就有一波不小的漲幅！現在，熱門搜尋排行上則是常見到「5G」的身影，這跟5G即將正式推出商轉有關，預料5G股將會愈來愈火！ 分享 facebook

第2個是「關注電視廣告」。廣告的功用就是創造或刺激需求，所以說，用搜尋引擎是幫我們判斷「現在」熱點是什麼，那麼關注電視廣告就是讓我們知道「未來」的熱點可能是什麼？關於這點，成功的機率非常高，筆者印象最深刻的是大約2010年前後的冠軍（1806）。

那時，冠軍磁磚這家公司在電視上播放的廣告是1隻大象踩上他們家的磁磚都不會破，不停反覆播放，恰巧那一年，冠軍的股價就從10元上下飆到33.85元，這讓筆者很多企業家朋友笑說：也要找大象拍廣告了；此外，前幾年天王劉德華代言和成（1810），說HCG馬桶是他最親密的伴侶時，也是和成股價的高峰期。

電視廣告飄出黑馬味

為何會有此現象？筆者的看法是：第一，其實投資人也是電視觀眾，透過反覆播放，投資市場自然也會多注意相關標的；第二，就如前面提到的，廣告的功用就是創造或刺激需求，因此理論上，銷售業績在不久之後將會提升，所以股價先反映；第三，為何公司會選在那時候打廣告？可能也是因為旺季到了，所以出手攬客。那既然是產品旺季，股價本來也就該漲！

總之，不管怎麼說，建議可以多關注像《非凡商業周刊》、「非凡電視台」這種一線兼具平面與電視的媒體，只要看到有公司頻繁投放廣告，可能投資機會就來了。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/6/6 No.1148】想了解更多，詳洽02-27660800