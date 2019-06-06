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華概股 蘋概股總盤點 誰能成為最佳抗戰英雄？

2019-06-06 10:45非凡商業周刊

【作者／許博傑】

中、美兩國之間的衝突升高，但就在利空頻傳之際，台股的華為、蘋果供應鏈卻出現利空不跌、甚至反彈的走勢，跌深的華概股及蘋概股到底該如何看待？技術面上透露出什麼訊息

美國封鎖華為事件愈演愈烈，包括英特爾、高通、博通、Qorvo等晶片公司都在日前宣布暫停供應華為產品，甚至美國也鼓吹其他歐洲、亞洲盟友加入封殺華為的行列，然就在此時，華為的創辦人任正非卻展示出以德報怨的胸懷，表示如果中國大陸要對蘋果進行報復，他將第一個堅決反對。

中、美兩國之間的紛爭升高，持續影響相關供應鏈的股價表現及基本面的展望，但就在利空頻傳、風聲鶴唳之際，台股的華為、蘋果供應鏈卻開始出現利空不跌，甚至往上反彈的走勢，在下半年基本面持續渾沌的狀況下，目前跌深的華為與蘋果供應鏈該如何看待？能搶反彈嗎？技術面上透露出什麼訊息？

華概股光通訊是震央

由於目前市場共識是：華為相關產業衝擊未來依序應該是網通、手機、PCB、半導體等傷害較大，尤其網通產業中的光通訊設備及基地台設備將是震央，預估會影響台灣個別公司10%～30%不等，在此一假設下，華為供應鏈中可能要先避開營收比重較高的光通訊設備及基地台設備，相反的，一旦美國解除制裁，未來光通訊設備及基地台設備的反彈走勢也將有報復性的發展。

聯亞（3081）是光通訊的上游、也是龍頭，過去已在法說會表示中美貿易戰對營收影響不大，華為占比大概有15%上下，公司認為短線或有衝擊，但長線趨勢向上，還是審慎樂觀。過去聯亞本益比低點大約落在18倍～22倍，股價近期已回到200元附近震盪打底，技術面恰好是去年的低檔區，研判在此多頭將會出現抵抗，由於聯亞股價低點領先大盤在5月24日出現，短線能否強彈相對其他華為供應鏈來得重要，但因目前所有中長期均線又轉為下彎，未來打底時間將會拉長，操作上不必躁進，先以200元～230元區間來回操作即可。

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昇達科（3491）今年成長動能在低軌道衛星領域，下半年業績穩定成長，近期股價隨盤勢回到季線附近有撐，以量價來看，5月16日的大量長黑讓短線籌碼面陷入混亂，研判需要1個月以上的量縮打底時間，目前在86元～95元區間震盪，壓回季線以下只要量縮到800張以下不跌，就是短線切入機會，拉高出量到3000張以上要先拔檔，未來等月線下來走平後，波段就有反攻的契機。

智邦（2345）公司看好第2季起有逐季成長趨勢，股價近期回到半年線後展開反彈，然因月線處在持續下壓的趨勢，短線反彈將難以越過，操作不宜躁進，先看110元～125元區間來回震盪，逢回115元以下量縮為短線買點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/6 No.1148】想了解更多，詳洽02-27660800

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非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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