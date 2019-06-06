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貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44非凡商業周刊

【作者／阮文非】

「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書發布後，鴻海集團郭董預警全球經濟可能出現大海嘯來襲。情況有這麼糟？這場貿易戰愈來愈讓人看不懂，趕緊來聽聽專家、大老怎麼說。

川普嘲笑北韓領導人金正恩是火箭人（rocket man），因為金胖子動不動就亂射火箭來威脅鄰國。但川普自己不斷以關稅伺候中國、甚至美國盟友，也換來華爾街封他為關稅人（tariff man）的譏諷。《華爾街日報》指目前沒人知道川普要何時才住手，這樣搞下去對美國經濟、甚至是他爭取連任的選情都不利。狀況真的會如此糟糕嗎？部分華爾街專家認為川普會留一手。

台科技大老看法不一

中國發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書後，鴻海集團郭董即預警全球經濟將在數月、甚至數週內急劇惡化而出現比金融海嘯更大的海嘯來襲。中國白皮書的立場並不令人意外，倒是郭董的預測驚人，我們應該用工商大老的角度去解讀？還是視他為一個爭取大家關注力的總統候選人？因為不同的身分，就有不同的視野來解讀。像同為代工大廠的緯創（3231）董事長林憲銘，就極力淡化貿易戰的衝擊，強調緯創致力維持產品和服務的核心競爭力之外，設計、生產和供應鏈等各方面採取更彈性措施來降低整體衝擊，透過強化全球布局來因應貿易戰和風險管理。

郭董說許多中小企業反映拿不到訂單，這問題嚴重性會超出大家想像，但多位台灣科技業大老卻強調在貿易戰之下，科技業焦點除了新產品，還有全球產能布局。啟碁（6285）董事長謝宏波指出，客戶最關心其在中國以外有沒有廠房和解決方案；正文（4906）董事長陳鴻文認為製造業將從現在的「大陸是世界工廠」，轉化為「未來工廠是全世界」；微星（2377）總經理江勝昌則表示未來可能在台灣擴張生產規模，整個供應鏈已提前準備庫存；寶成（9904）執行長蔡佩君表示，暫時應該還不會發生金融海嘯，雖然中美貿易戰影響還是會有，但寶成生產基地本來就是多國布局，「只是比重上要做調整」。

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儘管台灣科技業大老極力降低貿易戰衝擊，但被稱為華爾街之王的摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）看法跟郭董類似，他警告中美貿易戰正變成「真正問題」，可能傷害企業信心、甚至改變投資意願，並奉勸大家要為最壞情況做好準備，因為貿易戰引發的各種嚴重問題，冒出來的速度會遠超過外界想像。他認為美國下一次衰退可能由包括貿易戰和聯準會持續升息等各種因素結合起來所引發。他說已開始看到企業界正開始思考轉移其供應鏈的來源，這明顯會拖累企業投資而引起各種不明朗的結果。本來摩根大通認為聯準會今年內將不會升息、也不會降息，但在川普把關稅對象又指向墨西哥後，摩根大通立即改變原先看法，認為川普到處課關稅的結果只會增加美國的通膨壓力，讓聯準會今年內將要降息2次、每次調降1碼才能為通膨降溫。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/6/6 No.1148】想了解更多，詳洽02-27660800

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非凡商業周刊

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