歡慶23周年 10檔壽星股 贏戰下半年

【作者／丁兆宇】

《非凡商業周刊》歡慶23歲！為回饋一路支持我們的讀者朋友，今年特別企畫大家最需要的生日禮，邀請5位市場名家各挑1檔短線股、1檔長線股，嚴選10檔股票，為投資人下半年的財富鋪路。

中美貿易衝突急劇升溫，美方除將中國輸美2000億商品關稅從10%提高到25%外，更進一步將炮口對準中國2025高端製造，第1槍鎖定的就是華為。

華為是全球第2大智慧手機供應商，據Gartner統計，全球前5大手機供應商依序為三星、華為、蘋果、OPPO和vivo，而華為的銷售年增率是這5大手機供應商中最高的，在第1季銷售了5840萬支智慧手機，並在所有地區實現增長，不過，更令美國芒刺在背的是，華為的5G技術發展已經達領先全球的水準，故而指控華為產品有國安疑慮，讓貿易戰進而演進為科技戰。

受此衝擊，新興市場貨幣急貶，全球股市動盪不安，台股歷經5月份的一波急殺，指數從11097點拉回至10227點，修正870點，一度跌破半年線最後支撐，直到月底最後3個交易日才反彈站回年線。

端午連假後

盤勢將改由內資主導

這波急殺是由外資主導，與新台幣匯率貶值互為因果，造成5月份外資連續賣超17天，不過隨著匯率止穩，外資在5月最後一天也轉賣為買，為6月行情留下一顆彩蛋。不過，由於6月初有端午節連假3天，所以，估計第1週的市場氣氛會因為節前而顯得比較保守，在端午節連假過後，市場才會正式開啟新的一頁，原先由外資主導的盤勢，將改由內資投信主導，當然，最主要的原因就是投信基金的季底作帳（半年報）行情，其次是上市櫃公司的股東會行情，再來是7、8月的除權息行情。 分享 facebook

因此，現階段雖然資產和金融等防禦性類股續強，但其他傳產股短線漲幅已大，部分個股開始出現獲利回吐的跡象，手中有持股者建議可分批獲利調節，資金可搶短法人回補跌深的電子股，或選擇本波段都守穩月線之上的強勢股，中線可布局投信買超的季底作帳股與高現金殖利率公司，長線則可選擇獲利數字穩定，具備特殊利基，且與貿易戰無直接關聯的股票。

短線股

受惠Switch進陸市場

主要產品包括伺服器CPU用IML（機構扣件）、均熱片、陶瓷基板、電動車逆變器IGBT（絕緣柵雙極電晶體）散熱模組、車用LED導線架等，同時也是國內惟一、全球最大遊戲機均熱片廠，產品已獲Intel、AMD、NVIDIA、Osram等國際大廠認證。公司主要客戶有IBM、AMD和Intel、TI、Toshiba、Vishay、任天堂、Sony、微軟、Osram、Benz、BMW和Audi。

由於遊戲機市場一向穩定，即使受到這幾年手遊市場崛起影響，仍能保持一定的成長，而中國市場是以往遊戲機產業全球市場版圖中最大的一塊空白，主要因為過去中國政府將遊戲機視為管制項目，對生產、販售都採取了相當程度的限制，但今年起開始放寬，廣東省政府已經在4月18日公告，將允許騰訊做為任天堂Switch在中國市場的正式代理商，也就是Switch遊戲機可於中國境內銷售。

由於中國市場龐大、商機無限，在電影《名偵探皮卡丘》熱映帶動下，新一波的寶可夢熱潮使任天堂Switch遊戲機銷售再衝一波高峰，屆時所生產的Switch遊戲機用均熱片出貨將可望將隨之暴增。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/6/6 No.1148】想了解更多，詳洽02-27660800