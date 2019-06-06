4天3夜玄奘之路一步一腳印 台大EMBA瘋戈壁 戰勝自我 團隊合作成風範

【編審／傅秀玉 記者／林偉盛】

每年5月在甘肅舉辦的「玄奘之路」戈壁挑戰越野路跑，是兩岸三地EMBA學員們最期待的一場盛事，而對已連續參賽10年的台大EMBA團隊而言，更是一場戰勝自我與團隊合作的最佳體現。

對於兩岸三地就讀於各個學校華語商學院的企業主與高階經理人們而言，「走過茫茫戈壁！都是姐妹兄弟！」，這句口號彷彿有種看不見的魔力般，吸引著他們。

他們砸下近台幣8萬塊的報名費，飛到幾千公里遠的中國大西北，甘肅省境內的戈壁沙漠，在這條唐朝玄奘法師西行取經的「玄奘之路」上，用4天3夜，靠著雙腳一步一步，走過108公里的路程來挑戰自我。

從第1屆56人報名參賽，到今年第14屆3321人參加，人數飆升了接近60倍之多，就知道這些大老闆與企業高層們，他們對這場全球最貴的越野路跑有多瘋，有多癡迷，當然台灣的院校也不落人後。

台大連續10年參賽

台灣院校最資深

在前不著村，後不著店，一望無際茫茫的戈壁灘上，有一隻隊伍，始終兩兩並肩的走在一塊，還不時高喊著「一起出發，一起到達」氣勢磅礡的口號，只要上過戈壁的人都知道，這是台大EMBA最令人印象深刻的形象。不論是其他院校的參賽者從旁經過，亦或是醫療保障人員、公益大使或是官方媒體等，台大EMBA總是充滿朝氣對所有人喊出「愛你一萬次，一萬次，一萬次，愛你呦！」甜滋滋的加油方式，讓人忘卻了身體的疲累，瞬間充滿能量。

「從戈5開始參加，台大EMBA就將這種《一起出發，一起到達》團隊合作的默契與精神，一直流傳下來，已經成為我們台大的一種風範，也是一個很重要團隊合作的價值主張」，被大家尊稱為「小飛俠」的院領導，台大管理學院院長郭瑞祥自豪的這麼說，或許就是這份傳承下來的風範，讓台大成為其他院校眼中，「最團結」的院校之一。 分享 facebook

大家都好奇，為什麼這場戈壁挑戰賽，讓台大EMBA一參加就是10個年頭？而且每一屆的團隊成員，很多人平常的生活中，跟「運動」幾乎沾不上邊，但他們為什麼還願意上戈壁來挑戰自己，不禁令人好奇。

對此，小飛俠院長郭瑞祥說「從培訓、選拔到真正上賽道，這個過程中由參加過的學長姐，自發性的去帶領著學弟妹們，一步一步的練習，從一個運動素人，到完成挑戰，這一路上的支持鼓勵和陪伴，是在課堂中沒有辦法學到的，有了一屆又一屆的經驗傳承與扶持，也成了台大連續10年參賽的最大助力。」

走過才懂箇中滋味

台大戈壁情誼

「經歷無數的日子我們一起走過，接受無數的磨練我們一起挺過，站上戈壁挑戰，無垠的沙漠...」這首台大戈壁情，是今年為了戈壁挑戰賽，精心創作的主題曲，歌詞裡字字句句，表達的就是靠著團隊的力量，完成挑戰的點點滴滴。所有人花了10個月時間，一次又一次的練習，他們終於走上戈壁可以順利圓夢，彼此間互相扶持的情誼，可是怎麼拆也散不掉，尤其是面對惡劣環境的無情摧殘，身體出現狀況時，有著隊友陪伴，一點都不孤單。

【完整內容請見《 非凡商業周刊 》2019/6/6 No.1148】想了解更多，詳洽02-27660800