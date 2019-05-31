除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

分享 facebook 【作者／呂漢威】

今年初以來，台股指數從9319點的低點漲到5月初的11097點高點，漲幅將近20%，除了國際情勢轉佳之外，還有就是股東會行情。

除權息行情將登場

而今年的股東會行情會這麼熱鬧有一個主因，在年初起漲之前，市場氛圍過度悲觀，尤其台股先是破了前低9400點後才出現翻揚，然後再靠著股東會前的強制回補，將行情一路推升至5月初的高點。

從融券的庫存與大盤走勢圖來看，就可以看出4月份的時候，因為一半以上的上市櫃公司大多是在6月開股東會，所以，在4月份時會有因股東會而產生的融券強制回補，因此在這段期間，融券會大量的回補，再加上董監改選有意入主公司的大戶，也會趕在強制回補前買進股票。綜上所述，今年的股東會行情已經在4月時就明顯地展現出來，之後緊接而來的就是除權息行情。

時序進入到6月份後，大部分的上市櫃公司都準備要開股東會，並於股東會上確認所要配發的股利，在此之前，我們先來看以5月27日股價做計算，殖利率逾9%的股票包括禾昌（6158）、大東（1441）、國巨（2327）、…等，其餘可參考附表。

在操作高殖利率股的時候，有幾個重點要留意，殖利率的計算是以配發股利除以除權息日前的股價，所以，我們必須要留意除權息的日期，要在除權息日之前買進，才可以參與當年度的配息，通常配息日會在股東會後才確定，因此，現在計算出來的殖利率可說是參考用，還是要以股東會之後所確定配發的股利為主。 分享 facebook

不過，大多數的公司在公告配發股利後，一般不會有太大變動，通常股東會時也都是加碼發股利，鮮有減少或取消配發的狀況出現，但這種情況也不是說百分之百就不會出現，所以還是要小心謹慎。

殖利率的高低跟股價的漲跌也有關係，在假設股利不變的情況下，股價下跌則殖利率上漲，反之，股價上漲則殖利率下跌，所以，殖利率的高低除了取決於股利之外，股價的漲跌也是很重要的因素，所以，個股的殖利率高有可能是近期股價大跌所致。

找出強於大盤股票

而造成股價大跌的因素也有很多，有時是受到大盤影響，有時是公司基本面出現改變，有時是先前漲太多，獲利回吐所致，但總歸一句話，股價下跌就是不好，因此透過技術線圖的觀察，我們可以找出不是因為股價下跌而造成殖利率高的股票。

南亞科（2408）股價近期雖有修正，但並未出現大跌，只要股價回測不跌破支撐線，可找尋支撐線附近低點進場布局，待股價突破前高後，即可獲利了結，進場同時將支撐線設為停損點，跌破支撐線即停損出場。