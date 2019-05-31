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韓國瑜有無私生女超好解決？謝寒冰提點子被讚太有才

生技股 下波投資焦點 製藥 醫美保健 醫材不容小覷

2019-05-31 13:05非凡商業周刊

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【作者／賴建承】

中美貿易戰愈演愈烈，且歐洲與中東地區局勢也依舊不安，使得原本就走下坡的經濟數據持續雪上加霜，由於國際情勢詭譎多變，資金轉趨保守，尤其是與貿易戰關係密切的科技股更令市場擔憂。

台灣生技月即將到來

然而，就在華為事件擴大衝擊下，資金明顯轉向內需、傳產等族群避險，尤其是近期營建、資產紛紛領先大漲，研判將給與其他產業有示範作用，其中，筆者認為生技族群最值得留意，畢竟自美國臨床腫瘤學會年會（5月31日～6月4日）起，到年底至少有10個以上的重要生技盛事，尤其是7月25日～28日的台灣生技月更是矚目之焦點，因此在生技展覽加持下，研判類股有機會成為下一波投資焦點。

2020總統大選各黨仍陷入提名困境，不過目前被點名的參選人幾乎都有生技政策，故不論是誰出線，研判生技依舊是施政重點。生醫產業於去年營業額達5141億元，年成長率5.5%，獲利金額則是創歷史新高，年增率89%。

台灣上市櫃生技股研發成果亮眼，去年台灣廠商開發取得國產藥證共16張，截至今年2月底，取得國際藥證共6項及49項高值醫材產品獲得美國FDA510（K）上市核可，而目前研發中新藥於國內、外臨床項目有295項，其中，美FDA許可進入臨床試驗達171項。顯示國內生技產業已不再是靠本夢比與題材來推升股價，而是逐漸成為具有爆發性的一項重要產業，故在政策加持、營運改善下，配合台灣生技月即將到來之際，具有業績或成長性公司之股價不容小覷。

新藥股自去年中裕（4147）取得愛滋病新藥藥證後，終於讓一直處於本夢比的窘境被突破，雖然整體新藥股尚未看到全面性的開花結果，且近期智擎（4162）經營權之爭造成紛擾，不過筆者認為新藥股的火種依舊存在，關鍵在於中裕、浩鼎（4174）能否啟動一波攻勢，尤其是近期股價不可呈現破底，否則力道上仍將陷入困境。至於近期具有利多的基亞（3176），宣布與中基集團簽署細胞治療5年合約，搶攻大中華細胞治療市場，不過公司仍未見獲利，故先以利多消息視之，季線為多空關鍵。

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既然新藥股現階段攻勢不強，建議將焦點轉向具有獲利的製藥股身上。筆者以第1季有獲利之指標股做剖析，包括東洋（4105）、永信（3705）等股價已逐步在醞釀底部，一旦量能回升將有短線反攻契機，可留意法人籌碼何時翻多或是量能的變化。此外，保瑞（6472）第1季EPS達2.98元，毛利率更攀升至41.8%，將配發3元現金股利與3元股票股利，季線不破多頭格局可期，不過成交量少，須留意流動性風險。

EPS連續3季成長

旭富（4119），第1季EPS表現亮眼，達2.06元，毛利率也攀高至43.95%，雖然近期缺乏法人青睞，不過要配發4.2元現金股利，現金股利殖利率有約4.5%之水準，只要帶量站穩季線，研判多頭攻勢可望再起。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/31 No.1147】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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