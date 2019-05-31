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韓國瑜有無私生女超好解決？謝寒冰提點子被讚太有才

金融股大不如小 小而美績優生 波動護身符

2019-05-31 13:05非凡商業周刊

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【作者／李冠嶔】

投資人買金融股通常追求的是低風險，大家以存股的方式，每年領取現金股利賺得安全報酬，然而，近幾季國際金融動盪，以往被認為最能分散風險的壽險股，現在反而成了高風險、低報酬（或負報酬），加上IFRS17正式與國際接軌，被認為最能忠實表達公司的財務狀況，以往用的損益管理方式（如重分類、出售早年值錢債券）在新法上完全行不通。

壽險互買同舟共濟

雖然國泰金（2882）總經理李長庚認為法人不了解IFRS17，國泰金只是金城武穿上西方設計不合身的衣服，但去年11月底法說他提到因為利率低太久了，未來只能「盡最大努力保護保戶的資產」，似乎一語成讖。

為避免壽險公司出售早年投資的債券實現獲利，分配給大股東，金管會要求實現債券的資本利得，必須依債券剩餘年期提列為特別盈餘公積，若無法計算者，一律分10年提列，這也間接使得去年富邦金（2881）特別股在章程修正前變成無現金股利可分的窘境。

富邦金去年事業主體富邦人壽在第4季帶來龐大的未實現損失，雖然去年淨利477億元，帳上的綜合損益卻是負535.2億元。當年度獲利須先提列法定公積和各種特別公積，剩下的才是可配發股息的「可分配盈餘」，因此可分配盈餘為零，投資富邦金特別股的股東包括明東實業、國泰金等法人，當初應該沒預料到有這麼一天。

最新公告的國泰金10大股東中，雖然富邦人壽退出、國泰蔡家僅剩霖園、萬寶投資名列其中，萬達投資也退出行列，取而代之的是今年不配現金股利的中壽（2823），有趣的是，原大股東新光人壽、南山人壽、全球人壽都趁機加碼持股，國泰金4月底發行的10年期主順位債券利率雖然只有1.04%，以往經驗，投資者就是其他的壽險業者，發揮同舟共濟之效，壽險業者手上閒錢這麼多，還不如去買電信股。

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大型壽險或許在投資還有一定的風控，但小型的可能沒這麼嚴格，筆者先前在周刊中曾提到的大股東大幅申讓股價暴跌的兩家公司永冠-KY（1589）、綠悅-KY（1262），事後都發現三商壽（2867）持續加碼。5月27日保險局公告，三商壽因投資決策與停損都由投資長1人決定，遭罰180萬元，另有一些內控機制疏漏遭4項糾正，這也是第3家壽險公司因投資決策機制疏失被罰鍰。其中，辦理國內股票停損作業，個股停損控管機制有欠妥適，光是文字上看起來就很可怕。

期貨商波動中大賺

壽險業最怕的市場波動，反而是期貨商的最愛。去年2月發生有名的「0206期貨大屠殺」，表面上全體期貨商被違約12億元，但群益期（6024）卻在2月單月稅前獲利達到1.46億元，主因可能在於自營部門為了造市在各個選擇權、期貨契約掛價，剛好買到停損成交的單子。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/31 No.1147】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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