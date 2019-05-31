他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

分享 facebook 【作者／阮文非】

川普對華為下禁令，把中美貿易戰變成中美科技冷戰，導致近期美國乃至台灣的科技股重挫而成賣壓的中心所在。在此情況下，偏好科技股的投資人除了傳產龍頭成為避險標的外，也可從專門投資科技股高手的操作經驗裡尋找因應目前困境的方法。

科技股績效勝過股神

像是著名的科技股投資大師蘭迪斯（Kevin Landis）憑著其6大操作心法，讓他一路走來的投資績效不輸股神巴菲特。相對於巴菲特的投資包山包海，蘭迪斯把20多年科技股操作經驗濃縮成6大心法，在如何因應目前科技股的低氣壓上，就比股神更有用！

蘭迪斯在1994年時成立了「Firsthand Capital Management」專門投資科技股。雖然他跟所有投資人一樣都有看錯股市走向的時候，例如一直唱好科技股的他，在1990年代末的科網股泡沫時就飽受外界批評，去年底也誤判中美貿易戰即將落幕等，但只要做對的績效足以完全抵銷掉做錯的損失，那就是成功的投資。

例如去年底大家因尖牙股而對科技股看法極悲觀之際，他建議大家由尖牙股等大型龍頭股轉進短小輕薄的小型科技股。事後證明他在科技股轉折的關鍵時刻能做正確判斷。像他看中的串流影音服務商Roku，規模遠不如網飛，但今年來股價卻狂飆3倍！完全不受貿易戰因素影響。

就是這種投資眼光讓他旗下的Firsthand科技機會基金（Firsthand Technology Opportunities Fund）投資績效能一直打敗大盤和基金同業。根據晨星資料，該基金過去3年的年報酬率較整體科技基金高出11.6個百分點，若拉長至10年來看，仍高出2.9個百分點。該基金10年來的績效也打敗大盤，其年均報酬率高達21.6%，打敗標普500指數的15.9%，表現絕不比股神遜色。

績效能長期打敗同業和大盤，蘭迪斯肯定有其過人之處。若把他的投資經驗和操作心法濃縮起來，可說是目前科技股投資人的6大保命符，當中有許多跟市場所推崇的方法與追逐標的是完全相反的，反向思考而不人云亦云，讓他有優於對手的投資表現。

蘭迪斯的6大保命符

第1道保命符就是把持股部位集中。一直以來，許多專家都建議大家多元投資來分散風險，而一心要（或只想要）打敗大盤的基金經理人更是完全落實這種投資策略。在許多基金經理人的投資組合裡，持有個別股票的部位，通常控制在占組合比率的1%～2%來管制風險。但問題是，像近期科技股那樣幾乎全面下跌，這種分散投資策略有讓人降低風險嗎？ 分享 facebook

根據Firsthand向美國證管會報備的資料，其科技基金迄3月底止管理3.263億美元，當中有5檔股票占組合比率就達到5%或以上，例如雲端通訊軟體Twilio占比就高達7.9%、企業雲端超融合架構服務商路坦力（Nutanix）達6.6%、騰訊則是達6.2%。

蘭迪斯這集中策略就是迫使自己知道所投資的標的。他說，占比不到1%，只會讓人不痛不癢，但只要占比達4%，其漲跌就會影響到整體投資績效。因此他不讓自己的基金持有超過40檔股票（以基金業規模來看，這真的不算多），這樣才能集中力量去仔細研究投資的標的。他認為大家不應投資持股逾50檔的主動型基金，因為這跟被動式基金沒兩樣，同時，還要被收取更高的基金管理費。對散戶來說，這在集中投資的策略和挑選基金的邏輯上都有高度參考作用。