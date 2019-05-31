親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

韓國瑜有無私生女超好解決？謝寒冰提點子被讚太有才

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:05非凡商業周刊

分享
【作者／阮文非】

川普對華為下禁令，把中美貿易戰變成中美科技冷戰，導致近期美國乃至台灣的科技股重挫而成賣壓的中心所在。在此情況下，偏好科技股的投資人除了傳產龍頭成為避險標的外，也可從專門投資科技股高手的操作經驗裡尋找因應目前困境的方法。

科技股績效勝過股神

像是著名的科技股投資大師蘭迪斯（Kevin Landis）憑著其6大操作心法，讓他一路走來的投資績效不輸股神巴菲特。相對於巴菲特的投資包山包海，蘭迪斯把20多年科技股操作經驗濃縮成6大心法，在如何因應目前科技股的低氣壓上，就比股神更有用！

蘭迪斯在1994年時成立了「Firsthand Capital Management」專門投資科技股。雖然他跟所有投資人一樣都有看錯股市走向的時候，例如一直唱好科技股的他，在1990年代末的科網股泡沫時就飽受外界批評，去年底也誤判中美貿易戰即將落幕等，但只要做對的績效足以完全抵銷掉做錯的損失，那就是成功的投資。

例如去年底大家因尖牙股而對科技股看法極悲觀之際，他建議大家由尖牙股等大型龍頭股轉進短小輕薄的小型科技股。事後證明他在科技股轉折的關鍵時刻能做正確判斷。像他看中的串流影音服務商Roku，規模遠不如網飛，但今年來股價卻狂飆3倍！完全不受貿易戰因素影響。

就是這種投資眼光讓他旗下的Firsthand科技機會基金（Firsthand Technology Opportunities Fund）投資績效能一直打敗大盤和基金同業。根據晨星資料，該基金過去3年的年報酬率較整體科技基金高出11.6個百分點，若拉長至10年來看，仍高出2.9個百分點。該基金10年來的績效也打敗大盤，其年均報酬率高達21.6%，打敗標普500指數的15.9%，表現絕不比股神遜色。

績效能長期打敗同業和大盤，蘭迪斯肯定有其過人之處。若把他的投資經驗和操作心法濃縮起來，可說是目前科技股投資人的6大保命符，當中有許多跟市場所推崇的方法與追逐標的是完全相反的，反向思考而不人云亦云，讓他有優於對手的投資表現。

蘭迪斯的6大保命符

第1道保命符就是把持股部位集中。一直以來，許多專家都建議大家多元投資來分散風險，而一心要（或只想要）打敗大盤的基金經理人更是完全落實這種投資策略。在許多基金經理人的投資組合裡，持有個別股票的部位，通常控制在占組合比率的1%～2%來管制風險。但問題是，像近期科技股那樣幾乎全面下跌，這種分散投資策略有讓人降低風險嗎？

分享

根據Firsthand向美國證管會報備的資料，其科技基金迄3月底止管理3.263億美元，當中有5檔股票占組合比率就達到5%或以上，例如雲端通訊軟體Twilio占比就高達7.9%、企業雲端超融合架構服務商路坦力（Nutanix）達6.6%、騰訊則是達6.2%。

蘭迪斯這集中策略就是迫使自己知道所投資的標的。他說，占比不到1%，只會讓人不痛不癢，但只要占比達4%，其漲跌就會影響到整體投資績效。因此他不讓自己的基金持有超過40檔股票（以基金業規模來看，這真的不算多），這樣才能集中力量去仔細研究投資的標的。他認為大家不應投資持股逾50檔的主動型基金，因為這跟被動式基金沒兩樣，同時，還要被收取更高的基金管理費。對散戶來說，這在集中投資的策略和挑選基金的邏輯上都有高度參考作用。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/31 No.1147】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

跌深股自救術 股民必看！ 逆轉勝作戰計畫

2019-05-31 13:05

金融股大不如小 小而美績優生 波動護身符

2019-05-31 13:05

生技股 下波投資焦點 製藥 醫美保健 醫材不容小覷

2019-05-31 13:05

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 11:37

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37

超級投資大戶轉向！ 私募股 不動產 尖牙股成最愛

2019-05-24 11:37

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-17 16:26

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26

蘋概股搶食非蘋商機 搶到手 誰就能立於不敗！

2019-05-17 16:26

下一波誰將勝出？ 強股風雲榜

2019-05-10 16:46

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-10 16:46

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-10 16:46

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？

2019-05-03 10:49

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

5月飆不飆先看續強股 5G PCB 手機 奧運成關鍵

2019-05-03 10:49

強勢股3大型態操作對策 續強？轉弱？演練再賺一波

2019-05-03 10:49

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 08:53

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

遊戲新戰局台廠備戰 3大品牌＋2大巨頭 火力全開

2019-04-29 08:50

鴻海集團搭總統專機 旗下哪些個股能跟著起飛？

2019-04-28 10:36

商人總統拚經濟較牛？ 盤點全球由商從政元首成績單

2019-04-26 16:04

6力財務比率挑好股 專家精選8檔錢景光明

2019-04-19 13:54

航太產業進入收成期 短線利空正是布局好時機

2019-04-19 13:52

美股好戲還在後頭？未來多空交戰布局集團股

2019-04-19 13:51

精明投資 躲在法人身後 最愛的KY股 銅板股

2019-04-19 11:43

熱錢派對開跑 誰是台股最佳女主角？

2019-04-19 11:41

階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將

2019-04-12 16:48

資本支出＋擴廠＋急單 春江水暖鴨先知 嗅潛力股

2019-04-12 16:48

減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？

2019-04-12 16:48

行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！

2019-04-12 16:48

台股 債券ETF有夠夯 投資屬性 流動性有量較佳

2019-04-12 16:48
看更多

熱門文章

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:26

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

只要吃藥就夠了？釐清降血脂保養5大迷思

2019-05-27 13:05

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

日本35~44歲生不逢時 90萬非職場正規軍將成為社會負擔

2019-05-27 15:26

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-29 17:02

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕

2019-05-24 08:48

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:20

從霸氣總裁到總統參選人 郭台銘的五大轉變

2019-05-31 14:03

除權息行情熱鬧登場 高殖利率做波段 高股利做短線

2019-05-31 13:05

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:03

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

戒菸其實很簡單

2019-05-27 15:35

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:02

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-29 17:03

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 08:41

腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

2019-05-24 11:34

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:53

卓榮泰、羅文嘉如何從公親變事主？

2019-05-29 17:01

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

華為供應鏈災情慘重 謝金河：生命找出路 資金找活路

2019-05-30 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top