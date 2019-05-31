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韓國瑜有無私生女超好解決？謝寒冰提點子被讚太有才

跌深股自救術 股民必看！ 逆轉勝作戰計畫

2019-05-31 13:05非凡商業周刊

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【作者／許博傑】

全球股市成也川普、敗也川普！自從美國總統川普表示將提高來自中國2000億元進口品關稅至25%後，股市就一路向下狂瀉，尤其美國政府更簽署緊急行政命令，將華為及70家關聯企業列入「實體管制名單」，隨後引發國際半導體大廠及Google對華為祭出抵制行動，雖然川普做這些動作是想要中國乖乖對美、中貿易協議就範，但這就如同武俠小說中的七傷拳，傷了中國七分，美國也損己三分。

尤其是半導體重鎮的費半指數，5月以來大跌15.6%，拖累台股加權指數從5月初的10992點下殺到10289點，波段跌幅高達5.78%，除了集中市場大跌外，櫃買指數更是從4月18日見到波段高點144.8點後就一路向下壓低，波段低點來到130.57點，跌幅高達9.8%，幾乎是集中市場的1倍。

同產業、同族群》

換基本面最強個股

在指數短期大跌後，今年以來最紅的主流如：網通、半導體、PCB、散熱、二線鏡頭等可說是這一波殺盤重心，許多投資人沒想到去年第4季的噩夢再現，許多電子龍頭、業績股成為重災區，更多先前沒跟漲的個股也在這波拉回破底，在所有業績股的基本面幾乎都失靈，加上技術面似乎下檔無支撐的狀況下，投資人套牢的個股該攤平？還是該換股？相信是目前最傷腦筋的問題，筆者就過去操盤的經驗來提供以下的4種套牢換股自救術，讓投資人做為操作參考。

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找產業相同族群，換基本面最強股或龍頭》如果投資人現階段持股是產業族群中的二線股，在波段大跌以後，發現整個族群已經開始醞釀跌深反彈契機，那麼這時候就該開始檢視同族群中的龍頭或前3名的股票，是否已經領先出現反彈的訊號，從過去個股要跌深反彈前會有包括：籌碼面有外資、投信轉買，融資大減，甚至技術面出現有低檔中長紅或是即將完成底部型態等現象來看，一旦上述的訊號出現、愈來愈多吻合的跡象，那麼投資人就該果決的將手中持股轉進同一族群的績優生，畢竟跌時重質，只要手中股票是有基本面的，那麼未來的反彈段就有機會藉由法人的力量達到事半功倍的效果。

以網通股來說，由於今年下半年開始才會有各國的電信公司加大建設5G基地台或設備的趨勢，所以在6月以後，如個股能夠領先出現月營收較前一月或是去年大幅增加的現象，就代表可能接到訂單，有機會一路旺到年底；以PA為例，今年以來穩懋（3105）、全新（2455）就是法人看好的標的，相對於二線的IET-KY英特磊（4971）等，業績比去年衰退的情況沒那麼嚴重，未來很有可能在盤勢回穩以後再領先轉強。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/31 No.1147】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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