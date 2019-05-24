台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

分享 facebook 【作者／蔡明翰】

貿易戰自去年第1季開戰至今已超過1年，影響全球經濟高於原先市場預期，尤其在去年底川普提出將拉高2000億美元中國商品關稅25%後，部分上市櫃公司為避開中國出口至美國商品的關稅，陸續將產能由中國移出，雖其中部分產業選擇轉向東南亞等其他國家以降低成本，但部分產業需要上下游供應鏈同時配合，獨自移往東南亞將失去產業競爭力，因此回流台灣便成為一個重要的選項。

受惠貿易戰轉單效應

去年起有很多台商陸續回流，導致產業競爭力大洗牌，雖乍看之下回流台商將面臨人工成本增加的負向因子，尤其相對於持續留在中國生產的競爭者將失去競爭力，但25%的關稅護身之後，競爭力將大幅超前，且許多廠商回流主要是基於客戶的要求，因此客戶多少會讓利給與廠商，以吸收遷廠與增加的人工成本，加上政府積極輔導回流，也給與部分的投資抵免，因此在這次貿易戰下，公司能順利回流對於長期營運多應屬利多。

尤其目前中美雙方你來我往、互不相讓，對於美方之前對中國的制裁措施，中方也已記取教訓，擬好應對措施，因此今年雙方相互應對手段較去年更加激烈，預期貿易戰的議題將持續籠罩國際金融市場，今年內雙方要完全達成協議、撤除關稅的機率極低，故台商回流議題將持續發酵，回流台灣的相關公司與部分國內產業將因此受惠。 分享 facebook

台商回流概念股因稅率提高而受惠轉單效應，但在選股上仍應避免低毛利相關族群，因為相對於因遷廠或擴廠的費用增加，低毛利對於獲利的影響更大，投資人應該選擇業績表現維持正向，且法人對於下半年看法相對樂觀者，回流受惠轉單僅視為加分項目，加上因貿易戰使股價出現回檔，反而給與投資人介入良機。

其中，台達電（2308）便為值得參考的標的之一，其為全球電源供應器及綠能的方案領導廠商，Delta為其自有品牌，並提供系統整合解決方案，聚焦於綠能及雲端整合服務，第1季雖為產業傳統淡季，加上中美貿易戰導致工業自動化需求疲軟，但營收仍創歷史同期新高，第2季開始因IT電源出貨量回升，毛利率較佳的基地台電源需求續強，加上持有泰達電股權達63%將併入營收，還有貿易戰的轉單效應加持，法人預估本業獲利將較去年同期成長近6成，業外預期將認列併購泰達電衍生一次性評價利益，初估有126億元，貢獻EPS達4.8元，因此第2季單季每股獲利有望超過6元。

台達電逐步進入旺季

2019年除了基礎建設需求成長仍強勁外，毛利率較高的基地台電源受惠5G建置，需求將於下半年快速增加，新能源車則因趨勢推升出貨量，另外，台達電耕耘多年新產品通過認證，新能源車也將成為成長的重要動力之一，加上泰達電業外利益，法人預估今年EPS將超過12元，目前本益比偏低，股價在半年線之下建議分批布局，逐步進入旺季之下，股價將有轉強機會。