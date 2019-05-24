造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

分享 facebook 【編輯部彙整】

據市場消息，中國與歐洲的航空監管機構接近達成1項具里程碑的協議，根據協議內容，雙方的飛機將更容易在彼此的市場上獲得認證和銷售；受到此消息的激勵，A股的大飛機概念股猛力拉升，讓航太產業熱度再升溫。

航太需求將直線上升

根據美國波音（Boeing）執行長米倫伯格的樂觀預估，他認為未來20年全球將需要43000架新飛機，總價值將高達8.1兆美元，這需求是一個什麼樣的概念？以另一家航太巨擘─法國空中巴士（Airbus）為例，過去40年來空中巴士只生產過1萬架飛機，換言之，未來20年全球對新飛機的需求，將是過去40年空中巴士總計生產數量的4倍之多。

會有如此強勁的成長，主要是拜亞洲中產階級的快速崛起，在不需要為三餐溫飽煩惱後，自然就會衍生「觀光旅遊」需求。據星展銀行預估，目前亞洲中產階級人數約5.25億人，占全球中產階級的比重約28%，而未來10年亞洲中產階級人數將倍增至17.4億人，並在2020年達成占全球比重50%的目標。值得留意的是，2017年這兩家航太巨擘同樣也對未來20年全球需求做出預估，波音預估載客量30人以上的新機需求為41030架，總市值可達6.1兆美元；空中巴士則針對載客量100人以上的新機，做出34899架、總市值5.3兆美元的預估。

進一步追蹤波音執行長的談話預估，背後其實有研究報告支持。根據2018年波音所做的市場需求來分析，米倫伯格所謂的43000架，精準的數據應該是42730架，其中包括24140架對新飛機的需求（占比為56%），以及18590架舊飛機更換成新飛機的換機需求（占比為44%）。 分享 facebook

此外，若加計還未淘汰的5810架舊飛機，2037年全球將有48540架飛機在天空飛行，較2017年的24400架大增1倍。如此龐大的市場需求，說明了全球航太製造業當前的榮景。

台灣之實力不容忽視

根據資誠聯合會計師事務所評估，2017年全球航太製造業吸引力排行榜當中，台灣不僅首度擠進前10強，更直接進步到亞洲第1名、全球第6名，僅次於美國、瑞士、英國、澳洲與加拿大。「航太」在台灣的產業中算是後起之秀，近年來才陸續受到市場關注，但實際上航太產業已在台灣生根超過30年，經過長期的耕耘、直到近年來才陸續見到甜蜜的果實，獲利面逐步提升，因此開始受到法人的重視。

「產業需要長期投入後才能見到成果」為航太的產業特性之一，如同汽車零組件與生技醫療產業一般，因涉及安全性問題，所以產品皆須經過長時間的測試與認證，即使生產市場上相同的航太零件，仍需2年～3年的認證期，若生產市場上沒有的全新航太零件，認證期可能長達10年以上。

尤其是在高度安全需求的產業，認證期長導致高門檻之下，反而能獲得產品壽命長且訂單能見度高等優勢，因此航太相關股獲利面多呈現穩定成長，雖不會有電子產業的急單讓獲利暴衝，但也較不受景氣影響，且當取得新訂單後，交期可長達數年，因此相關廠商在獲利穩定下，成為適合長線投資的標的。