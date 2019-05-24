超級投資大戶轉向！ 私募股 不動產 尖牙股成最愛

分享 facebook 【作者／阮文非】

全球股市5月初在中美貿易戰升級打擊下重挫，外界都好奇大家在大賣股票後，滿手現金會往哪裡放？有錢人和投資大戶往往早在別人之前先做準備。像北美富豪投資俱樂部的超級富豪投資人，早已因為各種黑天鵝事件而對美股多頭失去信心，並且在今年首季把現金部位大幅增加至6年來所未曾見過的高水準。

與此同時，多檔著名的美國大型對沖基金卻在首季重拾對尖牙股的興趣，尤其大舉加碼臉書和網飛這兩檔壞消息不斷的尖牙股，連股神也要買亞馬遜。這是否意味著，在股市波動劇烈之下，尖牙股等超級大型股可能是進可攻、退可守的標的？尤其跌得愈深就愈有利？以此邏輯，蘋果是否具備投資大戶準備出手的條件？

超級富豪對牛市失望

川普在5月10日正式宣布對2000億美元中國貨調高關稅稅率至25%，在此之前美股一再創新高，在此之後美股乃至全球股市重挫。即使如此，股市的牛熊對決仍未見勝負，空方認為目前美股重挫只是前菜，多方則認為這只是誘空，而有翻多並再創新高的可能。就在市場為多空煩惱之際，許多超級富豪早已不玩了，在諸多黑天鵝來襲下對牛市失去信心。

不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）對超級富豪的定義是，不計算房地產而擁有5000萬美元淨資產，以此標準，「Tiger 21」就是名副其實的超級富豪投資俱樂部。根據Tiger 21官網資料，其擁有600位以上成員，但外界估計其成員至少超過700人，擁有的資產合計約750億美元，且可調動至少1000萬美元來投資。在大家為股市大漲而愈來愈興奮之際，這些被視為在金錢世界裡有高度敏感度的超級富豪，卻早已在首季大幅增持現金部位，來規避愈來愈高的風險。 分享 facebook

他們首季持有的現金部位較前一季大幅增加2成，讓現金占資產組合比率由10%增加至12%，這是2013年首季以來的最高水準，也是過去3年來首度增持現金。他們所持的理由是在股市已漲高之際，任何黑天鵝事件都會衝擊股市。事後證明他們的決定是對的。從中美貿易戰、美國財政赤字不斷上升、北韓問題到中東可能爆發軍事衝突等政經事件，都是他們長期擔憂的問題。筆者認為與其說這些事件是黑天鵝，倒不如說是灰犀牛，因為所有問題都已擺在我們眼前，只是大家被過度樂觀看法沖昏頭。

這些超級富豪目前的投資態度，是對投資私募股權的興趣比公開市場的股票還要高。其在今年首季私募股權占資產組合比率達25%，高於公開市場股票的22%，不動產仍然是他們的最愛，高達26%，為各類資產占比之冠。雖然這些占比跟前一季相比沒有太大異動，但若把時間軸拉長至2017年第2季來看，當中的投資組合變化就十分明顯。當時不動產占比高達33%，但之後就逐步下滑，同時私募股權占比從21%上升至目前水準，增加4個百分點；相對之下，公開市場股票僅增加2個百分點。這顯示超級富豪比較喜歡小而美的未上市公司，因為他們有直接權益或完全擁有，較不受大盤波動激烈的影響。