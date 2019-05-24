親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

注意！浴廁看到這種小黑蟲 雖飛得慢但千萬別用手拍打

李梅樹家族墓園遭拆！文資評估疑霧重重

超級投資大戶轉向！ 私募股 不動產 尖牙股成最愛

2019-05-24 11:37非凡商業周刊

分享
【作者／阮文非】

全球股市5月初在中美貿易戰升級打擊下重挫，外界都好奇大家在大賣股票後，滿手現金會往哪裡放？有錢人和投資大戶往往早在別人之前先做準備。像北美富豪投資俱樂部的超級富豪投資人，早已因為各種黑天鵝事件而對美股多頭失去信心，並且在今年首季把現金部位大幅增加至6年來所未曾見過的高水準。

與此同時，多檔著名的美國大型對沖基金卻在首季重拾對尖牙股的興趣，尤其大舉加碼臉書和網飛這兩檔壞消息不斷的尖牙股，連股神也要買亞馬遜。這是否意味著，在股市波動劇烈之下，尖牙股等超級大型股可能是進可攻、退可守的標的？尤其跌得愈深就愈有利？以此邏輯，蘋果是否具備投資大戶準備出手的條件？

超級富豪對牛市失望

川普在5月10日正式宣布對2000億美元中國貨調高關稅稅率至25%，在此之前美股一再創新高，在此之後美股乃至全球股市重挫。即使如此，股市的牛熊對決仍未見勝負，空方認為目前美股重挫只是前菜，多方則認為這只是誘空，而有翻多並再創新高的可能。就在市場為多空煩惱之際，許多超級富豪早已不玩了，在諸多黑天鵝來襲下對牛市失去信心。

不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）對超級富豪的定義是，不計算房地產而擁有5000萬美元淨資產，以此標準，「Tiger 21」就是名副其實的超級富豪投資俱樂部。根據Tiger 21官網資料，其擁有600位以上成員，但外界估計其成員至少超過700人，擁有的資產合計約750億美元，且可調動至少1000萬美元來投資。在大家為股市大漲而愈來愈興奮之際，這些被視為在金錢世界裡有高度敏感度的超級富豪，卻早已在首季大幅增持現金部位，來規避愈來愈高的風險。

分享

他們首季持有的現金部位較前一季大幅增加2成，讓現金占資產組合比率由10%增加至12%，這是2013年首季以來的最高水準，也是過去3年來首度增持現金。他們所持的理由是在股市已漲高之際，任何黑天鵝事件都會衝擊股市。事後證明他們的決定是對的。從中美貿易戰、美國財政赤字不斷上升、北韓問題到中東可能爆發軍事衝突等政經事件，都是他們長期擔憂的問題。筆者認為與其說這些事件是黑天鵝，倒不如說是灰犀牛，因為所有問題都已擺在我們眼前，只是大家被過度樂觀看法沖昏頭。

這些超級富豪目前的投資態度，是對投資私募股權的興趣比公開市場的股票還要高。其在今年首季私募股權占資產組合比率達25%，高於公開市場股票的22%，不動產仍然是他們的最愛，高達26%，為各類資產占比之冠。雖然這些占比跟前一季相比沒有太大異動，但若把時間軸拉長至2017年第2季來看，當中的投資組合變化就十分明顯。當時不動產占比高達33%，但之後就逐步下滑，同時私募股權占比從21%上升至目前水準，增加4個百分點；相對之下，公開市場股票僅增加2個百分點。這顯示超級富豪比較喜歡小而美的未上市公司，因為他們有直接權益或完全擁有，較不受大盤波動激烈的影響。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/24 No.1146】

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 11:37

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

貿易戰防震攻略 抗跌3計 多空分向進擊

2019-05-17 16:26

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26

蘋概股搶食非蘋商機 搶到手 誰就能立於不敗！

2019-05-17 16:26

下一波誰將勝出？ 強股風雲榜

2019-05-10 16:46

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-10 16:46

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-10 16:46

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

5大國際級投資大師 操作手法迥異！看誰適合你？

2019-05-03 10:49

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

5月飆不飆先看續強股 5G PCB 手機 奧運成關鍵

2019-05-03 10:49

強勢股3大型態操作對策 續強？轉弱？演練再賺一波

2019-05-03 10:49

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 08:53

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 08:53

遊戲新戰局台廠備戰 3大品牌＋2大巨頭 火力全開

2019-04-29 08:50

鴻海集團搭總統專機 旗下哪些個股能跟著起飛？

2019-04-28 10:36

商人總統拚經濟較牛？ 盤點全球由商從政元首成績單

2019-04-26 16:04

6力財務比率挑好股 專家精選8檔錢景光明

2019-04-19 13:54

航太產業進入收成期 短線利空正是布局好時機

2019-04-19 13:52

美股好戲還在後頭？未來多空交戰布局集團股

2019-04-19 13:51

精明投資 躲在法人身後 最愛的KY股 銅板股

2019-04-19 11:43

熱錢派對開跑 誰是台股最佳女主角？

2019-04-19 11:41

階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將

2019-04-12 16:48

資本支出＋擴廠＋急單 春江水暖鴨先知 嗅潛力股

2019-04-12 16:48

減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？

2019-04-12 16:48

行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！

2019-04-12 16:48

台股 債券ETF有夠夯 投資屬性 流動性有量較佳

2019-04-12 16:48

趨勢熱門股輪番上陣 線型 籌碼 指標見真章！

2019-04-03 13:05

大陸國際ETF多樣化 多空皆宜 看得到也吃得到

2019-04-03 13:04

傳統車零等觸底回溫 利基型個股股價表現空間較大

2019-04-03 13:03

窮忙族看過來！ 富豪不會犯的7大錯誤

2019-04-03 13:01

誰是3高1旺逆勢好股 我的Q2金豬股

2019-04-03 13:00
看更多

熱門文章

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:26

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:03

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:06

支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

2019-05-23 08:38

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

2019-05-20 15:20

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 10:58

復仇者再度刷新記錄 從經典台詞學會4個多益字

2019-05-17 08:46

謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:30

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

獨家專訪／華爾街傳奇操盤手《大賣空》真實主角：貿易戰 美國挺得住

2019-05-22 12:38

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

《捍衛任務3》基哥！！不只是最強動保人士 還聯手古典樂共創暴力美學

2019-05-21 13:11

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

指考衝刺術》他活用英文作文範例 成功錄取成大電機

2019-05-17 08:46

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

研究發現對80歲以上的年長者來說 生氣比悲傷更傷身

2019-05-20 15:20

臻鼎-KY：全球智慧機用COF大缺貨

2019-05-23 11:52

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top