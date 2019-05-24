美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

分享 facebook 【作者／許博傑】

美國總統川普5月16日簽署緊急行政命令，禁止美國企業在未經許可下，採購對國家安全構成威脅的外國電信設備，美國商務部將華為及70家關聯企業列入「實體管制名單」，未來美國企業要將產品販售到這些公司前必須獲得許可，這項命令一旦落實，不僅將讓華為營運出現危機，也將導致高通、美光等美國晶片業者未來業績堪慮，甚至將會讓全球5G無線通訊網路發展出現重大延遲。

華為啟用備胎計畫

在消息一出後，不管是台灣、中國甚至美國與華為有關的供應鏈股價重挫，更激起市場短線恐慌現象。然就在壞消息滿天飛之際，美國突然出手安撫市場，商務部17日發布90日的「臨時通用許可證」，讓華為可繼續買美國商品，但新訂單不在許可範圍內。

就在華為獲得90天寬限期的消息出來後，根據相關供應鏈傳出，華為已通知所有美國晶片供應商全力供貨，最好是把庫存全數搬到華為倉庫！包括瑞昱（2379）、聯詠（3034）等台廠，都已接獲擴大出貨的通知，也可能拉高對台積電（2330）的投片量，這也將讓下游封測廠如日月光投控（3711）、京元電子（2449）等受惠。

雖然華為在近期備受美國政策打擊，但內部也開始喊話穩定軍心。就目前華為在手機、網通設備等產品對美國半導體的依賴來看，或許公司啟用備胎計畫的宣示能稍微安撫人心，但實際上，在許多關鍵性的零組件，華為確實還是需要依賴美國相關公司，根據外資研究機構近期出具的報告來看，一旦未來全面限制，華為不管在手機或網通設備的市占初期還是會受到嚴重影響，以華為去年營收1050億美元來看，營運商業務占營收41%，這部分電信商設備占29%，2億支智慧手機出貨的消費設備占45%，企業應用中的交換機與路由器等占10%。 分享 facebook

目前市場預估華為的核心供應商，年度最壞營收預計將有5%到10%的衝擊，從華為最新的P30 Pro旗艦及其他手機拆解來看，包括美光的8GB DRAM、Invensense感測器、NXP NFC、Skyworks低頻段射頻前端模組和Qorvo中高頻射頻前端模組，也就是說，若上述零組件華為的備胎計畫無法供應時，勢必就會嚴重影響未來的出貨狀況，如果未來中美貿易談判無法達成，長線的華為必然先面臨嚴峻挑戰。

對台灣供應鏈來說，近期外資報告中提到，現階段與華為密切合作的台廠及其子公司約有37家，包括大立光（3008）、台積電、鴻海（2317）等3大廠，大立光預估最高有20%的收入來自華為，台積電約占1成，鴻海低於5%，但鴻海旗下的FII負責組裝華為產品，估計收入比重達20%至25%。

從整體產業來分析，由於華為目前是全球最大行動基地台及光通訊設備供應商，加上也是全球第2大手機品牌，如果「臨時通用許可證」90天的大限一到，所引發的效應在短時間內可能還是會讓全球科技股再度大跌。