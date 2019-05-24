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李梅樹家族墓園遭拆！文資評估疑霧重重

跟著法人玩作帳 投信 集團 4大基金各憑本事

2019-05-24 11:37非凡商業周刊

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【作者／陳威良】

　

時序將進入第2季倒數尾聲，各家投信又摩拳擦掌為績效與排名拚搏，不過近期中美貿易戰進入延長加賽，全球股市同步承壓，台股也一口氣回檔至年線之下，投資氣氛相較上一季保守許多。因此，針對投信季底作帳行情的探討，必須釐清投信會採取積極進攻，還是防禦保守？

截至5月第2週為止，國內全體股票型基金的持股比率為88.75%，已經從4月高峰時的91.54%連續4週下滑，很明顯地，隨著大盤由11097點接連跌破月線、季線，甚至年線也失守，投信也立刻有所因應，不斷減碼基金持股，增加帳上現金；如果再進一步與第1季季底時的持股比率相比，當時基金持股比率是往上遞增到90.62%，持股水位高於現在，顯示 第1季投信的績效要突出就得積極出手買超，而目前第2季則著重守住績效戰果，要爭排名就得遵行「少賠就是贏」的原則。

儘管如此，因國內法規對投信旗下基金訂有最低持股比率限制，所以投信當前的操盤策略除了減碼因應之外，也須靈活換股，針對投資組合汰弱換強，筆者整理出第2季以來投信鎖定買超的個股清單，搭配每檔個股的投信買超力道、投信持股比率，以及第1季財報，投資朋友可從中挖寶尋找季底有上漲潛力的個股，值得一提的是，一般追蹤投信買超力道，多是參考買超張數，但筆者建議以買超金額為主，更能看出投信的重倉持股。

IC設計受青睞

多檔成投信口袋名單

IC設計族群有多檔個股成為投信口袋名單，包括買超最多的是原相（3227）、瑞昱（2379）等。

原相第1季獲利較去年同期大幅衰退，EPS僅有0.16元，財報表現並不理想，不過公布出來後反而呈現利空出盡，股價並沒有受到太多干擾，投信本季以來快速且大量地買進原相，最主要是看好第2季起各產品線營收皆可明顯地成長，包括電競滑鼠、遊戲機與穿戴式裝置晶片。

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因遊戲機Switch將於中國開賣，原相是感測晶片的獨家供應商，業績受惠程度值得期待。另外一大亮點則是切入TWS真無線藍牙耳機晶片，市場傳出接獲小米訂單且是獨家供應，股價最近受到盤勢影響而壓回測試投信布局成本區，反而是不錯的低接機會，接近季底投信應該會再有一波衝刺作帳。

雲端伺服器不缺席

強勢股慎防漲多賣壓

雲端伺服器是今年的主流產業，投信作帳當然也不會缺席，買超較多的都是今年盤面的熱門強勢股，例如散熱股奇鋐（3017）、超眾（6230），不過最近反而要小心漲多後是否有調節賣壓出現，短線建議先觀望。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/24 No.1146】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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