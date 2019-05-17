蘋概股搶食非蘋商機 搶到手 誰就能立於不敗！

分享 facebook 【作者／簡伯儀】

觀察Apple第1季季報，營收年減5%，主要受到iPhone銷售下滑拖累，服務收入、iPad、穿戴式裝置等則是表現強勁。此次蘋果財報重點包括：

（1）iPhone營收310.5億美元，占硬體銷售67%，年減17.3%，略低於市場預期的0.2%，iPhone上上季營收年減15%，上季下滑幅度進一步擴大，反映出iPhone短期銷售面臨困境。

（2）Mac系列產品營收55億美元，占整體營收比重12%，年減4.6%，表現低於市場預期6%。

（3）穿戴式裝置和智慧家居營收51億美元，占營收比重11%，年增30%，優於市場預期6.5%，是Apple硬體裝置當中，成長幅度最大的項目，主要動能來自Apple Watch和AirPods，而HomePod主攻高品質音效，鎖定少數消費者。

（4）iPad營收48.7億美元，占營收比重10%，年增21.6%，優於市場預期15.7%，主要受惠iPad Pro新機銷售狀況佳。

（5）服務收入部分之營收114.5億美元，年增16.2%，略優於市場預期0.7%。

（6）大中華市場營收102.2億美元，年減21.5%，應是受到中美貿易戰、中國大陸短期經濟降溫、消費者延長換機時間的影響。

近期中美貿易戰火再度擴大，瑞銀和摩根士丹利（大摩）指出，雖然2000億美元中國輸美產品的加徵關稅稅率，自10%調高至25%，這批清單以網通設備、電路板等零組件為主，對蘋果產品影響甚小。但若川普再加碼對更多陸貨課徵關稅，蘋果可能難逃一劫，將面臨自行吸收關稅成本或轉嫁給消費者的兩難。

蘋果今年壓力不小

預期Apple今年iPhone新機銷售下滑10%，因此，對於國內相關蘋概股而言，搶食非蘋商機就是今年的主軸，不過，今年蘋果的新機預估仍有一些變化，例如鏡頭數的增加、天線材質改變、類載板運用層面加大、單向充電改為雙向充電，以及軟硬結合板單價增加10%～15%，另外，Type-C導入手機設計，對於相關台灣供應商有利，其他功能似乎無重大升級。

預期第2代AirPods銷售成長30%，軟硬結合板產值達200億元，第3代產品以SiP取代軟硬結合板，SiP產值達20億元。

長期來看，Apple持續將硬體產品價格帶拉大，iPad、MacBook規格提升滿足高階消費者，也透過降價策略吸引Android用戶轉換至iOS，希望擴大整體iOS裝置的用戶數量，目前iOS總用戶為14億戶，軟體服務收入持續成長。台灣電子供應鏈長期發展不利，供應商將面臨產品新功能升級有限、出貨單價難以提升、原有功能產品有降價壓力、陸系供應商技術能力逐漸與台商拉近等壓力，陸系供應商會提供具有競爭力的價格來搶單，台商供貨占比重有下滑壓力。 分享 facebook

非蘋陣營5G先開跑

美國、南韓電信業者已在今年上半年推動5G商轉，大陸、日、英規畫在2020年5G商轉，日前Qualcomm與Apple權利金爭議和解，未來6年Apple將向Qualcomm採購baseband晶片，有利5G產業後市的發展。不過由於Intel 5G baseband進度落後，蘋果今年恐將來不及推出5G手機，因此今年5G手機將是由非蘋陣營主導，預估今年全球5G手機銷售達500萬支～600萬支，2020年才有機會增加到3000萬支，蘋果5G手機能否提前提早於今年推出，對於下半年的蘋果派業績有相當程度的影響。