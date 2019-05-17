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若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26非凡商業周刊

【作者／許博傑】

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中美貿易大戰愈演愈烈！川普5月5日推文表示，將自5月10日起對2000億美元中國產品加徵懲罰性關稅稅率提高到25%，而中國也不甘示弱，宣布自6月1日起對美國進口之600億美元商品加徵5%～25%關稅。

就在中國宣布加稅後，美國隨後在5月14日公布3000億美元中國商品關稅清單，涵蓋手機、筆電等3805類產品，在這一連串的加稅動作下，導致全球股市短線連續重挫。

傳產股迎接夏天旺季

以時間來看，步入5月以後，過往都有所謂的夏天旺季股，並且大多落在傳產族群，且這些旺季股的市場，也多為內需或在中國本土，不會出現被貿易戰干擾的情形，其中，每年3月～9月間最旺的就是食品、餐飲股，從食品股月線來看，自2009年起，每年的3月～9月份都很明顯的出現指數持續往上墊高的趨勢（見附圖），在台股的8大類股裡面，食品股的旺季效應特別明顯，每年只要掌握這一波，就可以賺到相對穩定的報酬率；當然，除了食品、餐飲，其他如水泥、塑化、紡織等，在第2季開始也有類似的效應，甚至今年的運動產業，也是可以關注的方向。

統一（1216）第1季獲利優於預期，稅後淨利達52.76億元、年增23.1%，EPS為0.93元，從內容來看，轉投資統一中控淨利達人民幣3.8億元、年增48%，貢獻度大幅增加，而統一超商、統一實業這兩大轉投資獲利也持續成長，挹注第1季獲利創同期新高，在過去2年體質調整有成後，今年統一的狀況相當令人期待，全年EPS有機會挑戰4元以上。

從技術面來看，統一

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股價在經過1季的盤整後，目前所有均線已多頭排列，並沿著5日線向上緩步墊高，在傳統旺季即將來臨的助威下，加上外資、投信5月以來買超逾2萬張，籌碼面持續有法人推升力道，研判波段向上走高趨勢不變，逢回75元不破可以偏多操作。

中國豬瘟疫情愈演愈烈，香港已經出現首例，近日中國運港豬隻內臟驗出非洲豬瘟病毒，讓市場對疫情擔憂再度升高，由於目前中國豬瘟持續肆虐，導致去年以來中國雞肉價格一路攀升，4月底中國白羽雞肉較去年同期漲幅高達68.35%，由於豬、雞肉互有替代性，在豬肉遭到市場質疑的狀況下，今年雞肉價格看好。

此外，台灣今年以來雞蛋市場供需也不平衡，2018年因蛋雞大量死亡，蛋價一度狂飆到年初每斤批發價破45元、創20年新高，5月7日主計總處公布4月CPI年增達0.66%、創6個月高點，主因菜價較去年同期漲逾 20%，蛋類也漲近15%，代表雖然今年業界增產，然整體雞蛋市場仍有供不應求的狀況，加上目前天氣漸熱，過往都是蛋雞產出減少的季節，對於兩大雞蛋供應商卜蜂（1215）、大成（1210）來說，第2季基本面成長動能將續強。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/5/17 No.1145】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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